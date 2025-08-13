2분기 매출 1261억원…10.7%↑

[헤럴드경제=정석준 기자] 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비는 2분기 연결 기준 매출액이 전년 동기 대비 10.7% 신장한 1261억원으로 잠정 집계됐다고 13일 공시했다.

영업이익은 93억원을 기록하며 전년 동기 대비 흑자 전환했다. 당시 가맹지역본부 직영 전환에 따른 일시적 비용이 투입됨에 따라 99억원의 영업적자를 기록한 바 있다.

상반기 누적 매출액은 2507억원으로 전년 동기 대비 10.4% 증가했다. 영업이익은 200억원으로 866.7% 급증했다.

회사 측은 올 하반기에도 정부의 소비진작 정책인 ‘민생회복 소비쿠폰’의 영향으로 외식 경기가 회복세를 보이고 있고, 복날 등 치킨 성수기의 영향으로 판매량이 증가할 것으로 전망하고 있다. 또한, 신메뉴들도 하반기 실적에 긍정적으로 작용할 것으로 내다봤다.

교촌에프앤비 관계자는 “신메뉴 출시, 메뉴명 개편, 스포츠 마케팅 등 여러 경영활동을 통해 매출 증가를 이끌어냈다”며 “하반기에도 국내 사업뿐만 아니라 해외 및 신사업에서도 지속적인 확장을 통해 매출 성장을 달성할 수 있도록 노력한다는 방침”이라고 말했다.