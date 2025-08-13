중등교사 출신, 세종시 3선 교육감 최교진 “초중고 고등교육 아우르는 풍부한 경험”

[헤럴드경제=김용재 기자] 13일 사회부총리 겸 교육부장관으로 지명된 최교진 세종시교육감은 중등교사 출신으로 3선 교육감을 지낸 ‘교육 전문가’로 꼽힌다.

이날 최 후보자의 지명은 교사·교육감 경험과 국가균형발전위원회 자문위원 경험을 높이 평가한 것으로 해석된다.

최 교육감은 전직 중등교사 출신으로 1981년 대천여중 교사를 시작으로 1992년 전국교직원노동조합(전교조) 수석부위원장과 전교조 충남지부장을 지냈다.

2012년 세종시교육감 재·보궐 선거에 출마했으나 신정균 당시 교육감 당선인에 밀려 고배를 마셨다.

이후 2014년·2018년·2022년 교육감 선거에서 이기며 3선 고지에 올랐다. 제8대 전국시도교육감협의회 회장을 지냈다.

국가균형발전위원회 자문위원, 민주평화통일자문회의 상임위원, 민족화해범국민협의회 집행위원회 위원장 등을 역임했다.

대통령실은 “최 후보자는 중학교 교사부터 교육감까지 40여년을 헌신한 자타공인 교육 전문가”라면서 “전국시도교육감협의회장과 균형발전위 자문위원을 역임하며 지역균형에 대한 이해도도 높다. 초중고와 고등교육을 아우르는 풍부한 경험을 바탕으로 서울대 10개 만들기 등 대통령 공약을 이행할 것”이라고 했다.

▷충남 보령 출생 ▷경동고 ▷공주대 국어교육학과 ▷민주평화통일자문회의 상임위원 ▷국가균형발전위원회 자문위원 ▷전국시도교육감협의회 제8대 회장 ▷민선 6·7·8기 세종특별자치시교육청 교육감