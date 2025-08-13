한화호텔앤드리조트,삼정기업 지분 인수 프리미엄 리조트 개시,‘안토’ 브랜드 출범

[헤럴드경제=함영훈 기자] 방탄소년단(BTS)의 빌보드 핫100 1위곡 ‘마이유니버스’에 함께했던 영국 록가수 콜드플레이의 한국 숙소 파라스파라가 국내 대기업인 한화호텔앤드리조트의 프리미엄 브랜드 ‘안토’에 새로 편입됐다. 콜드플레이는 BTS 뿐만 아니라 세계적인 인기를 끌었던 한국의 ‘앰비규어스 댄스컴퍼니’와도 컬래버를 펼친 바 있다.

한화호텔앤드리조트는 하이엔드 브랜드 ‘안토(ANTO·安土)’를 새롭게 선보이고 본격적인 프리미엄 리조트 시장 공략에 나섰다고 13일 밝혔다.

신규 브랜드 안토는 ‘편안할 안(安)’과 ‘흙 토(土)’ 두 글자를 합친 것으로 ‘그 땅에서의 편안한 삶’이라는 의미를 담고 있다.

새 브랜드는 서울 북한산국립공원 자락에 자리 잡은 국내 대표 프리미엄 리조트 ‘파라스파라 서울’에 적용된다.

한화호텔앤드리조트는 이날 삼정기업 등이 보유한 ㈜정상북한산리조트 지분 100% 인수를 완료했다. 지분 양도가 마무리되면서 ㈜정상북한산리조트는 한화호텔앤드리조트의 자회사로 정식 편입 됐다.

북한산 자락에 자리잡은 안토는 서울 도심 한복판에서 천혜의 자연을 경험할 수 있는 차별화된 프리미엄 리조트이다. 총 객실 수는 334실.

인피니티풀과 편백나무(히노끼)탕 등 다양한 부대시설을 갖췄다. 객실에서 울창한 숲을 바라보며 즐기는 히노끼탕은 특히 인기가 높다.

파라스파라 서울 인수와 함께 이뤄진 하이엔드 브랜드 론칭은 최근 늘고 있는 최고급 리조트에 대한 고객 수요를 반영한 결과다. 이로써 한화호텔앤드리조트는 서울에서 특급호텔과 프리미엄 리조트를 한꺼번에 보유하게 됐다.

인수를 위해 투입된 비용은 유상증자 금액 295억원을 포함해 총 300억원으로 시장 추정 가치(6000억원)와 비교하면 매우 낮은 수준이다. 기존 부채를 승계하는 방식이긴 하나 당장 투입되는 비용이 미미하고 부채를 포함하더라도 시장 가치 대비 2000억원 가량 싸게 인수한 셈이다. 결과적으로 주목할 만한 큰 ‘재무적 성과’를 거뒀다고 한화측은 설명했다.

한화호텔앤드리조트 관계자는 “계약이 성공적으로 마무리 되면서 3분기 당기순이익이 2000억원 가량 증가하는 동시에 총 자산도 약 5조4000억원 수준으로 크게 늘어날 것으로 예상된다”면서 “기존 차입금도 금융기관 협의를 통해 대폭 낮출 예정”이라고 말했다.