[헤럴드경제=서영상·문혜현 기자] 이재명 대통령이 13일 최교진 교육부 장관 후보자, 원민경 여성가족부 장관 후보자 등 6개 부처 장관급 인선을 단행했다.

강훈식 대통령실 비서실장은 이날 서울 용산 대통령실 브리핑룸에서 새로운 내각 후보자를 발표하고 배경을 설명했다.

이날 발표된 인사는 신임 교육부 장관 후보자에 최교진 세종시 교육감을, 여성가족부 장관 후보자에는 원민경 변호사를, 공정위원장 후보자에는 주병기 서울대 교수를, 금융위원장 후보자에는 이억원 서울대 경제학과 특임교수를, 국가교육위원회 위원장 후보자에는 차정인 부산대학교 법학전문대학원 교수를, 농어업농어촌특별위원회 위원장 후보자에는 김호 단국대 식품자원경제학과 교수다.

교육부 장관 후보자로 지명된 최 교육감은 중학교 교사부터 교육감까지 40여 년을 헌신한 자타공인 교육 전문가다. 강 실장은 “전국 시도교육감 협의회장과 균형발전위 자문위원을 역임하며 지역 균형에 대한 이해도도 높아 풍부한 경험을 바탕으로 서울대 10개 만들기 등 이 대통령 공약을 이행할 것”이라고 전했다.

강 실장은 여가부장관 후보자로 지명된 원 변호사에 대해 “민변 여성 인권 위원장과 국회 성평등 자문위원회 등을 거치며 여성과 사회적 약자의 인권을 위해 활동해 온 법조인”이라 소개하며 “성별 갈등은 우리 사회가 해결해야 할 문제라는 인식으로 양성평등을 지향하는 대통령의 뜻에 부응해 통합과 포용으로 성평등 대한민국을 만들어 갈 것”이라고 밝혔다.

이어 “주 교수는 서울대 분배 정의 연구센터 대표를 역임하며 소득 불평등 해결과 공정한 경제 체제를 연구해 온 학자”라면서 “하도급 문제, 담합 내부 거래 등 고질적인 불공정을 타파하고 공정한 시장질서 확립이라는 국정 철학을 치밀하게 구현할 경제 검찰의 새로운 수장”이라고 강조했다.

기재부 1차관을 역임하고, 한국 자본시장 연구원 초빙 연구위원으로 활동해 금융전문가로 평가 받는 이억원 후보자에 대해 강 실장은 “경제 관료로 쌓은 경륜을 바탕으로 서민의 눈물을 닦아주는 금융 정책과 건전한 자본시장 활성화 등 이재명 정부의 금융 철학을 충실히 구현할 것”이라고 밝혔다.