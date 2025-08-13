국립고궁박물관 개관 20주년 특별전 ‘창덕궁의 근사謹寫한 벽화’ 경훈각 벽화 최초 공개…10월 12일까지

[헤럴드경제=김현경 기자] 1917년. 대한제국의 마지막 황제 순종(1874~1926, 재위 1907~1910)과 순정효황후(1894~1966)가 살던 창덕궁 내전이 화재로 소실됐다. 나라처럼 사라진 궁궐을 3년 만에 재건하면서 벽에는 조선 왕실의 태평성대 못지않은 화려한 벽화가 그려졌다.

한눈에 담기도 힘든 거대한 화폭에 금강산과 봉황, 백학이 펼쳐지는 화려한 벽화들은 사그라드는 조선의 마지막 불꽃 같은 양가적 감정을 선사한다.

조선 왕실의 마지막 궁중 회화인 창덕궁의 벽화 6점이 처음으로 한자리에 전시된다.

국립고궁박물관은 개관 20주년을 기념해 오는 14일부터 10월 12일까지 서울 종로구 국립고궁박물관에서 창덕궁 내전의 희정당, 대조전, 경훈각을 장식했던 벽화 6점과 초본(정본을 완성하기 전 그린 밑그림) 1점을 최초로 일괄 공개하는 ‘창덕궁의 근사謹寫한 벽화’ 특별전을 개최한다.

정용재 국립고궁박물관장은 13일 국립고궁박물관에서 열린 기자간담회에서 “2005년 8월 15일 백자 달항아리를 시작으로 총 80여 건의 크고 작은 특별전을 개최해 왔다. 2015년 창덕궁 대조전 벽화와 2017년 창덕궁 희정당 벽화 특별전에 이어 오랜 연구와 전시 활동을 계승하면서 새로운 성과를 담고자 이번 전시를 기획했다”며 “2023년 복원 처리를 마친 경훈각의 두 벽화와 2024년 박물관에서 구입한 백합도 초본을 최초로 공개하는 자리다. 3개 전각에 나뉘어 있던 6점의 벽화가 한 공간에 모이는 것은 이번이 처음”이라고 밝혔다.

이어 “당시 화가들은 궁중 화풍으로 그린 창덕궁의 그림에 본인 이름과 함께 ‘삼가 그려 바친다’는 뜻을 가진 ‘근사(謹寫)’를 함께 썼다. 이는 전통 회화 속에 개인을 드러낸 근대적 표현이자 전통과 시대의 변화가 함께 녹아든 상징이기도 하다”면서 “역사적 의미와 예술적 탁월성을 인정 받아 그림들 모두 국가등록문화유산으로 등록돼 있다”고 소개했다.

이번에 공개되는 창덕궁 벽화들은 높이가 180~214cm, 너비가 525~882cm에 달하는 대작들로 크기 면에서 비슷한 사례를 찾아볼 수 없을 만큼 기념비적인 작품이다.

이들은 벽에 직접 그린 것이 아니라 비단에 그린 후 종이로 배접하고 이를 벽에 부착한 ‘부벽화(付壁畵)’의 형식을 갖추고 있다. 당시 재건된 내전 권역의 주요 건물인 희정당, 대조전, 경훈각은 전통 건축의 외형에 서양식 설비와 실내장식을 갖췄는데, 6점의 벽화가 각 건물의 대청 동쪽과 서쪽 벽 상단을 가득 채우며 위엄과 아름다움을 더한다.

6점의 벽화는 우리나라 근대 화단을 대표하는 화가들이 그렸다. 전통적인 궁중의 정교한 청록산수화풍으로 그렸지만, 조선의 궁중화가들과 달리 ‘근사(삼가 그려 올린다)’라는 표현과 함께 그림에 자신의 이름을 남겨 화가로서의 개인을 드러내는 근대적인 면모를 보였다.

이들 벽화는 100여 년 동안 내전에 설치돼 있으면서 세월의 풍파를 겪어 보존 처리와 안전한 관리가 필요해짐에 따라 국가유산청은 벽화들을 떼어내 2014년 대조전 벽화, 2016년 희정당 벽화, 2023년 경훈각 벽화의 보존 처리를 완료했다. 이후 벽화 원본은 국립고궁박물관이 소장 중이며, 현재 창덕궁 내전 전각에는 모사도와 영인본을 설치했다.

이번 전시는 2부로 구성된다. 먼저 1부에서는 ▷순종의 접견실이었던 희정당의 벽화 ▷황제 부부의 침전인 대조전의 벽화 ▷서재 겸 휴식공간이었던 경훈각의 벽화를 각각 분리된 공간에서 감상할 수 있다.

희정당의 동쪽 벽과 서쪽 벽을 채운 ‘총석정절경도’와 ‘금강산만물초승경도’는 해강 김규진(1868~1933)이 그린 직접 금강산을 유람하며 그린 밑그림(스케치)을 바탕으로 완성한 대작이다. 이홍주 국립고궁박물관 학예연구사는 “금강산이 궁궐 장식화로 그려진 것은 이때가 처음”이라고 설명했다. 이는 민족 정신을 상징하는 영험한 산으로 여겨지면서도 일제에 의해 관광지로 활발히 개발됐던 시대적 배경을 반영한다.

그림은 전통적인 실경 산수의 구조를 따랐지만 화가 자신의 이름을 새기고 인장을 찍은 점에서 이전의 궁중 회화들과 차별점이 있다. 그 전까지 궁중 회화를 그리는 화가들은 절대 자신의 이름을 적은 적이 없었지만, 이 시기에 이르러서는 화가로서의 자의식과 자신감을 드러내는 근대적인 모습이 드러나고 있다.

대조전에는 정재 오일영(1890~1960)과 묵로 이용우(1902~1952)가 합작한 ‘봉황도’가 그려졌다. 대조전은 왕과 왕비가 실제로 거처하는 내밀한 공간이었기 때문에 태평성대와 부부의 화합을 상징하는 봉황을 소재로 삼았다.

‘봉황도’의 맞은편에는 이당 김은호(1892~1979)가 그린 ‘백학도’가 자리하고 있다. 소나무를 배경으로 날아드는 16마리의 학을 등장시켜 장수를 기원했다. 이번 전시에서는 김은호가 ‘백학도’를 구상하며 제작한 ‘백학도 초본’도 최초로 공개돼 함께 살펴볼 수 있다.

오일영과 이용우, 김은호는 우리나라 최초의 근대 미술 교육 기관이었던 서화미술회의 졸업생들이었다. 이용우의 경우 벽화를 그릴 당시 나이가 16세에 불과한 그림 신동이었다.

경훈각을 장식한 심산 노수현(1899~1978)의 ‘조일선관도’와 청전 이상범(1897~1972)의 ‘삼선관파도’ 역시 이번에 최초로 공개되는 작품이다. 속세를 벗어난 신선경을 묘사한 이 두 그림은 장수를 상징하는 선계의 복숭아와 거북을 든 동자, 서로 나이를 자랑하는 세 명의 신선들이 등장시켜 황제 부부의 장수와 평안을 기원했다.

2부에서는 창덕궁 벽화를 주제로 한 미디어아트 ‘근사한 벽화, 다시 깨어나다’를 선보인다. 가로 16ｍ, 세로 2.8ｍ 규모의 커다란 벽면에 1부에서 전시한 벽화를 환상적으로 재현한 6분 길이의 영상을 상영한다. 금강산의 절경과 봉황, 백학의 상서로운 날갯짓, 영생을 누리는 신선의 세계, 복숭아와 거북을 든 동자 등을 찾아보는 재미와 더불어 관객의 움직임에 반응하는 인터랙티브 요소도 즐길 수 있다.

노명구 국립고궁박물관 전시홍보과장은 “개관 20주년을 맞아 마지막 궁중 회화인 창덕궁 벽화 6점을 한데 모아 근사한 전시를 소개하게 됐다”며 “많은 관람객들이 특별한 벽화의 아름다움을 즐기기를 기대한다”고 전했다.