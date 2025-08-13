[헤럴드경제=최원혁 기자] 경기 북부지역에 내린 극한 호우로 전철과 철도 등 4개 노선 운행이 중단됐다.

13일 한국철도공사(코레일)에 따르면 오후 2시 현재 집중호우로 일시 운행이 중단된 철도 노선은 경의선, 일산선, 경원선 등 전철 3개 노선과 교외선 등 총 4개 노선이다.

경의선은 일산역∼수색역 구간 열차는 운행이 일시 중단됐다. 문산역∼일산역, 수색역∼용문역 구간은 정상 운행되고 있다.

또 지하철 3호선 연장 일산선은 백석역∼구파발역 구간 열차 운행이 중단됐다. 백석역∼대화역 구간과 구파발역∼오금역 구간은 운행 중이다.

경원선은 녹천역∼덕정역 구간 열차 운행이 끊겼다.

이밖에 철도 노선인 교외선 의정부역∼대곡역 전 구간 열차 운행이 중단됐다.

앞서 고양시는 낮 12시56분께 경의·중앙선 일산역∼수색역 구간과 고양시와 의정부시를 연결하는 교외선 전 구간이 선로 침수로 인해 열차 운행이 중단됐다고 재난 문자메시지를 보냈다.

시 관계자는 “다른 교통수단을 이용하거나 열차 이용 전 코레일 홈페이지를 확인해 달라”고 당부했다.

한편 경기북부 지역에는 이날 오후 1시 기준 고양(주교) 206mm, 의정부(신곡) 134.5mm, 양주 132mm, 포천 121mm의 강수량을 기록하는 등 단시간에 집중호우가 쏟아졌다.