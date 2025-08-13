[헤럴드경제=신주희 기자] LG디스플레이가 장중 20% 넘게 오르며 강세를 보이고 있다.

13일 오후 2시 33분 LG디스플레이는 전일 대비 2340원(21.57%) 오른 1만3190원에 거래되고 있다.

중국 최대 디스플레이 패널 제조사 BOE가 향후 15년간 미국 시장에서 퇴출당할 수 있다는 소식에 LG디스플레이가 반사이익을 볼 것이라는 기대감이 주가를 끌어 올렸다.

덕산네오룩스(24.06%), 이녹스첨단소재(8.43%) 등 OLED 소재 기업도 강세를 보인다.

미국 국제무역위원회(ITC)는 삼성디스플레이가 BOE를 상대로 제기한 유기발광다이오드(OLED) 영업 비밀 침해 소송 예비판결에서 삼성디스플레이의 손을 들어준 것으로 전해졌다. 이 판결로 BOE는 14년 8개월 간 미국 시장 진입이 어려워질 것으로 전망됐다.

권민규 SK증권 연구원은 “BOE 수입금지 조치에서 주목해야 할 부분은 단가인하(CR)우려 완화 및 경쟁강도 완화”라며 “BOE는 애플의 패널 CR카드로 LG디스플레이와 삼성디스플레이의 패널 단가를 인하하기 위한 수단으로 활용해다”고 설명했다.

그러면서 “미국 업체인 애플, 델, HP 등 스마트폰 및 세트 업체는 BOE 패널을 적극적으로 활용하기 어려워짐에 라 중장기적으로 8.6세대 IT OLED 시장도 경쟁강도 완화 예상된다”고 덧붙였다.

특히 BOE가 아이폰 패널의 공급량의 20~30%를 공급하며 주로 미국내 유통되는 아이폰 레거시 제품, 리퍼비시, 갤럭시 리퍼 패널을 공급해온 만큼 LG디스플레이가 반사이익을 누릴 것이라는 설명이다.

SK증권에 따르면 미국에서 유통되는 BOE OLED 패널은 약 2000~3000만대 수준이다.