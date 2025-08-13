15일 넷플릭스 다큐 ‘나는 생존자다’ 공개 ‘나는 신이다’ 이은 조성현 PD 후속작 JMS·형제복지원·지존파·삼풍 참사 등 다뤄

[헤럴드경제=손미정 기자] 넷플릭스 다큐멘터리 ‘나는 신이다’가 돌아온다. 이번엔 ‘나는 생존자다’로다. 다큐는 JMS와 함께 형제 복지원과 지존파, 삼풍백화점 참사 등 한국에서 벌어진 네 개의 사건을 조명한다. ‘나는 신이다’와 마찬가지로 피해자들이 용기를 냈다. 형제복지원 피해자들이 얼굴을 공개해 지옥과 같았던 당시를 증언하고, 지존파 사건의 피해 여성이 나와 생생하게 그때의 이야기를 들려준다. 다큐는 이들을 ‘생존자’라 부른다. ‘나는 생존자’는 생존자들의 생생한 증언이자 한국 사회의 뼈 아픈 이야기다.

“네 가지 사건은 ‘인간의 가치’가 돈, 즐거움, 권력보다 낮아졌을 때 어떠한 일이 벌어지는 지를 보여줍니다. 이 이야기들은 단순히 과거에 끝난 이야기가 아니에요. 지금 계속 벌어지고 있는 이들과 분명 연관성이 있는 이야기들입니다”.

‘나는 생존자다’를 연출한 조성현 PD는 13일 서울 CGV용산아이파크몰에서 진행된 제작발표회에서 이렇게 말했다. 현재에 대한 이야기를 하기 위해 과거를 깊게 파고들었다는 그는, 이번에도 어김없이 외압과 맞서며 어렵게 후속작을 세상에 내놨다. 취재와 제작까지 2년이 걸렸다. 조 PD는 “처음부터 ‘나는 생존자다’란 제목을 정해놓고 기획을 시작했다”고 했다. ‘나는 신이다’의 주요 피해자인 ‘메이플’이 겪는 방송 이후의 상황들을 지켜보며 정한 제목이다.

“JMS의 피해자인 메이플이 방송 이후 겪는 상황들을 보면서 굳어졌어요. 그도, 증언한 많은 이들도 그저 단순한 피해자가 아니거든요. 지옥에서 생존해 우리에게 어떤 일이 있었는지 전해 준 존중받아 마땅한 이들이에요. 그래서 이들을 ‘생존자’라 부르기로 정해놓고 기획했던 상황이에요”.

오는 15일 넷플릭스를 통해 공개되는 ‘나는 생존자다’는 총 8개의 에피소드로 구성됐다. 에피소드는 1,2화인 형제복지원 사건부터 시작해 JMS, 지존파 사건, 삼풍백화점 붕괴 참사로 이어진다. 누구나 알고 있는 사건이지만, 그 안에 알려지지 않은 이야기들이 숨어있는 사건. 네 개의 사건을 선정한 기준이었다. 조 PD는 “사건을 정하는 기준이 몇 가지가 있었다”면서 “대한민국에서 벌어진 가장 비극적이면서도, 반복되지 않아야 할 참사이면서 증언해 줄 생존자가 남아있는 사건, 그리고 우리가 그간 알고 있다고 생각했던 것과 다른 다면적 이야기가 있는 사건을 골랐다”고 했다.

‘나는 신이다’가 공개된 지 2년이 지났다. 시간은 흘렀지만, 더 나아진 것은 없다. 여전히 용기를 낸 것은 국가도, 사회도 아닌 피해자들이었다. ‘나는 생존자다’는 이들이 들려주는 ‘처참한’ 진실을 생생하게 담았다. 섭외는 설득과 기다림의 연속이었다. 조 PD는 “가장 신경 쓴 것은 카메라 앞에 앉기를 원하지 않은 분들, 그간 카메라 앞에 앉히지 못한 분들을 카메라 앞에 앉히는 일이었다”고 했다.

내래이션은 없다. 대신 피해자들의 증언으로 모든 오디오를 채워 넣었다. 같은 비극을 다뤘던 앞선 다큐들과의 차별점이다. 조 PD는 “그 자체가 갖는 힘은 무엇과도 비교할 수 없다”고 자신했다. 힘들었지만, 그 이상의 가치가 있는 작업이었다고 강조했다. 조 PD는 “제작진 입장에서 내래이션이 없다는 것은 큰 차이”라면서 “생존자들의 증언만을 가지고 만드는 것은 고통스러운 작업이었다. 그런 과정을 통해 구현한 지옥과 생존한 사람들의 이야기를 담고자 했다”고 말했다.

취재 과정에서 많은 피해자들을 만났다. 하지만 그들 개개인이 원한 것은 크게 다르지 않았다. 조 PD는 “형제복지원 피해자들을 만나러 갈 때마다 듣는 말이 있었다”며 “바로 ‘진심 어린 사과 한마디 듣고 싶다’는 바람이다”고 했다.

그렇기에 다큐는 피해자들을 향한 사과의 여정도 함께 떠난다. 이번 ‘나는 생존자다’에서는 형제복지원 박인근 원장 아들이 가족 중 처음으로 나와 사과했다. 섭외에만 1년여가 걸렸다. 하지만 여전히 형제복지원 사건을 둘러싼 국가나 경찰, 지방자치단체 등의 사과는 없다. 조 PD는 “전 정부에 사과 의향을 묻기까지 했다”면서 “정말로 피해자분들에게 진심 어린 사과를 할 용기가 국가에게 있었으면 한다”고 말했다.

‘나는 생존자다’의 새로운 점은 각각의 사건 장소를 구현한 세트다. 조 PD의 말을 빌리자면 ‘네 개의 지옥’이다. 건물의 설계도, 도면, 사진 등을 모두 확인해서 세트를 구성했다. 사건이 발생한 장소이기도 하지만, 피해자들이 ‘생존해 낸’ 장소이기도 하다. 조 PD는 “생존이라는 것이 의미가 있으려면 그들이 생존해 낸 환경을 구현하는 것이 중요하다고 생각했다”면서 “세트는 이들이 생존한 장소임과 동시에 여전히 탈출하지 못한 지옥”이라고 설명했다.

‘나는 신이다’를 만들면서 위기가 많았다. 제작팀 안에까지 JMS가 침투했다. 고소는 물론이고 살해 위협도 있었다. 이번에도 다큐 공개를 막기 위한 외압이 있었다. 방송 가처분금지 소송은 물론이다. 조 PD는 지난 1년간 자신이 ‘피의자’로 명시된 사건만 6건이라고 했다. 가장 견디기 힘들었던 것은 가족을 향한 위협이었다.

조 PD는 “어느 날 아침에 흥신소 대표로부터 전화를 받고 바로 경찰에게 신변보호 요청을 했다. 가족들이 피해를 볼 수도 있겠다는 생각이 들었다”면서 “일 때문에 가족들의 희생을 강요할 수 있겠느냔 고민을 했다. 가족에게 가장 미안했다”고 말했다.

가족에 대한 미안함, 그리고 끝 모를 싸움 속에서도 조 PD는 결국 시즌2 ‘나는 생존자다’를 세상에 내놨다. 피해자들과의 ‘약속’은 그를 여기까지 오게 한 원동력이었다. 조 PD는 “피해자들은 사회적 참상을 알려야겠다는 대의에 동의해 지옥과도 같은 삶을 증언해 줬다”면서 “그럼에도 버텨야겠다고 생각한 것은 나와 우리 팀을 믿고 이야기를 해 준 많은 분과의 약속 때문이었다”고 밝혔다.

‘나는 생존자다’는 인간의 가치가 낮아지고 있는 지금, 현재에 대한 경고이기도 하다. 알고리즘이 인간보다 정확하다고 믿고, 인공지능(AI)이 인간보다 효율적이라고 단정하는 세상. 다큐는 과거를 통해 다가올 세상에 인간이 맞이할 수 있는 또 다른 ‘참상’을 비춘다.

조 PD는 “‘나는 생존자다’를 통해 사회가 인간의 가치를 얼마나 낮게 평가하고 있는지에 대한 생각을 공유하길 바란다”면서 “시리즈가 끝났을 때 우리 사회가 구조적으로 무엇을 바꿔야 할지 고민했으면 하는 바람이 있다”고 강조했다.