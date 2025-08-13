네이버웹툰-디즈니, 콘텐츠 협력 ‘웹툰’서 디즈니 시리즈 100편 공개 웹툰 엔터 하반기 실적 개선 청신호

앞으로 스파이더맨을 네이버웹툰에서도 만나볼 수 있게 됐다. ‘아시아의 디즈니’를 꿈꾸는 네이버웹툰이 월트디즈니컴퍼니(이하 디즈니)와 ‘역대급’ 퍼블리싱 파트너십을 체결했다. 네이버웹툰은 이번 협업을 발판 삼아 하반기 실적 개선에도 속도를 낸다는 계획이다.

네이버웹툰의 미국 본사 웹툰 엔터테인먼트(WEBTOON Entertainment)는 13일 디즈니와 글로벌 콘텐츠 파트너십을 체결했다고 발표했다.

양사 파트너십 체결에 따라 디즈니, 마블, 스타워즈, 20세기 스튜디오의 대표 작품들이 세로 스크롤 방식의 웹툰으로 재탄생 한다. 약 100편에 달하는 시리즈가 네이버웹툰의 글로벌 플랫폼 ‘웹툰’(WEBTOON)의 영어 앱 내 신설되는 디즈니 전용관에서 순차 공개된다. 국내에서도 웹사이트를 통해 접속 가능하다.

웹툰 형식으로 재구성한 작품 외에 디즈니·마블·스타워즈·20세기 스튜디오의 신규 오리지널 웹툰 시리즈도 준비 중이다. 새로운 오리지널 시리즈는 슈퍼 히어로의 활약부터 광활한 우주를 배경으로 한 모험까지 다양한 장르를 아우르며, 팬들은 친숙한 캐릭터들의 새로운 이야기를 즐길 수 있다.

디즈니 전용관을 통해 가장 먼저 감상 가능한 작품은 총 다섯 작품으로 ▷어메이징 스파이더맨(2022~현재) ▷어벤져스(2012) ▷스타워즈(2015) ▷에이리언(2021) ▷아주 오래된 이야기다.

이번 협업은 디즈니가 지금까지 진행해온 퍼블리싱 관련 파트너십 가운데서도 손꼽히는 대규모 프로젝트다. 다니엘 핑크(Daniel Fink) 디즈니 소비재 사업 부문 비즈니스 개발 및 신규 사업 총괄 수석부사장(SVP)은 현지 언론과의 인터뷰에서 “이번 웹툰 엔터와의 파트너십은 우리가 지금까지 진행한 퍼블리싱 관련 협업 중 가장 큰 규모 중 하나”라며 “8000만 명 이상인 웹툰의 월간 활성 이용자 수는 디즈니에 매우 매력적인 요소였으며, Z세대와의 접점을 강화할 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

김용수 네이버웹툰 최고전략책임자(CSO) 겸 글로벌 웹툰 사업 총괄도 “디즈니, 마블, 스타워즈, 20세기 스튜디오의 전설적인 유명 작품들을 모바일 세대에 최적화된 웹툰 포맷으로 선보이게 돼 매우 기쁘다”며 “디즈니와의 협업은 이제 시작에 불과하며, 앞으로도 디즈니와 함께 전 세계 팬들이 사랑하는 이야기를 언제 어디서나 손쉽게 즐길 수 있도록 네이버웹툰이 앞장서겠다”고 말했다.

양사의 파트너십 체결에 따라 네이버웹툰 본사 웹툰 엔터의 하반기 실적에도 청신호가 켜졌다. 웹툰 엔터는 올해 2분기 적자 폭을 크게 개선하며 수익성 회복의 조짐을 보이고 있다. 2분기, 매출은 3억4827만 달러(약 4889억원, 분기 평균 환율 1403.82원 기준)로 전년 동기 대비 8.5% 증가했고, 영업손실은 876만 달러(123억원)로 지난해 같은 기간보다 89% 개선됐다.

일본 성장세에 힘입은 유료 콘텐츠 매출 증가가 실적 개선을 견인했다. 유료 콘텐츠 매출만 전년 동기 대비 5.4% 성장한 2억7490만 달러(3859억원)를 기록했다. 양질의 콘텐츠 확대가 실적 개선의 필요충분 조건인 셈이다. 광고, 지식재산(IP) 비즈니스 매출도 한국 및 일본 실적의 호조로 전년 동기 대비 각각 11.9%, 41.8% 성장한 4520만 달러(634억원), 2810만 달러(394억원)로 나타났다.

김준구 웹툰 엔터테인먼트 및 네이버웹툰 대표는 “웹툰 엔터는 오리지널 시리즈부터 세계 최대 규모의 엔터테인먼트 프렌차이즈에 이르기까지 다양한 만화를 즐길 수 있는 최고의 디지털 플랫폼을 제공하고 있다”며 “폭넓은 콘텐츠를 제공함과 동시에 이용자들이 좋아하는 작품을 보다 손쉽게 발견할 수 있도록 플랫폼 환경을 구축해 지속적인 성장을 이어가겠다”고 말했다.

