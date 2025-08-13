‘해시태그’ 기반 콘텐츠 탐색

CJ온스타일은 모바일 앱에 SNS(사회관계망서비스)형 쇼핑 피드 ‘퍼플닷(Purple Dot·사진)’ 서비스를 새롭게 선보인다고 13일 밝혔다.

퍼플닷은 CJ온스타일 모바일 앱과 유튜브, 인스타그램 등 외부 채널의 콘텐츠를 한곳에 모은 피드다. 인기 라이브 방송 숏츠를 비롯해 CJ온스타일 관련 셀럽·인플루언서 계정 등 다양한 콘텐츠를 볼 수 있다.

SNS처럼 팔로우·해시태그 기능으로 관심 있는 브랜드나 인물의 최신 콘텐츠를 탐색할 수도 있다. 콘텐츠와 상품이 연동돼 즉시 구매도 가능하다.

CJ온스타일은 퍼플닷을 통해 구매 목적 없이도 방문하고 머물 수 있는 앱을 만든다는 목표다. 앞으로 고객 참여형 커뮤니티 구조로 서비스를 확장할 계획이다. CJ온스타일 관계자는 “퍼플닷은 내·외부 채널에서 선별한 최신 트렌드 콘텐츠를 앱에서 가장 먼저 만나고, 구매까지 연결되는 발견형 쇼핑 경험을 제공하기 위해 설계됐다”고 했다. 강승연 기자