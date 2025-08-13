안전취약가구 내 전기, 가스, 보일러 등 생활설비 안전 점검, 필요시 즉시 정비 QR코드로 사후관리하고 소화기, 자동소화 멀티탭 등 안전물품도 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]여름철에는 높은 습도와 기온으로 전기 설비의 절연 성능이 약화되고, 냉방 가전 등 전기 사용량이 급증해 화재 등 안전사고가 발생할 위험이 높다.

이에 관악구(구청장 박준희)가 재난과 안전사고 발생에 취약한 안전취약가구 내 노후 설비에 대해 안전 점검을 실시한다.

앞서 구는 4월부터 5월까지 동 주민센터와 복지관 등 협조로 안전취약가구를 직접 방문해 생활 설비의 노후도와 점검의 시급성 등을 확인해 우선 점검 대상 가구를 선정했다.

선정된 점검 대상은 관내 기초생활수급자, 어르신, 장애인 등 안전취약계층 2,000가구이다. 전기, 가스, 보일러 등 설비 분야별 전문가가 해당 가구를 직접 방문해 오는 10월까지 점검을 진행할 예정이다.

주요 점검 분야는 ▲전기(누전 확인, 전등 교체 등) ▲가스(가스타이머 설치, 가스누출검사 등) ▲보일러(일산화탄소 감지기 설치, 설비 점검 등) 등으로 전문가 점검 후 사고 발생 가능성이 높은 설비는 즉시 정비한다.

구는 해당 가구에 ‘QR코드 스티커’를 제작해 함께 배부하고 있다. 휴대전화로 QR코드를 인식하면 점검 업체 정보와 자율 점검표를 확인할 수 있어 설비 점검 이후 사후관리에도 힘쓴다는 방침이다.

아울러 ‘가정용 소화기’와 화재열 감지 시 자동으로 소화약제가 분출되는 ‘자동 소화 멀티탭’ 등 화재 예방과 대응을 위한 안전물품도 지급한다.

박준희 구청장은 “안전취약가구 안전점검으로 위험요소를 사전에 제거해 안전사고를 예방, 구민이 안심할 수 있는 주거환경 조성에 힘쓰겠다”고 전했다.