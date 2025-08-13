“조국은 배우자 수감 중이란 이유로 법정 구속 안 당해”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표 후보는 13일 “(이재명 정부가) 구치소에 있는 전직 대통령을 패대기치며 인권을 유린하는 것도 모자라 김건희 여사까지 구속하며 대놓고 정치 보복을 하고 있다”고 주장했다.

장 후보는 이날 오전 페이스북을 통해 “있을 수 없는 일이며 있어서도 안 될 일”이라며 이같이 적었다.

앞서 정재욱 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 전날 김 여사에 대한 영장실질심사를 진행한 뒤 “증거 인멸의 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다. 영부인 구속은 김 여사가 처음이다. 전직 대통령 부부가 동시에 구속된 것도 헌정 사상 처음 있는 일이다. 김 여사는 도이치모터스 주가 조작, 명태균 공천 개입, 건진법사·통일교 청탁 등 의혹을 받는다.

이와 관련해 장 후보는 “조국(전 조국혁신당 대표)에 대해서는 2심 판결에서 실형을 선고하면서도 ‘배우자가 수감 중’이라는 이유로 법정 구속을 하지 않았다”며 “이것이 정치 보복을 하지 않겠다던 이재명의 검은 두 얼굴”이라고 했다.

그는 “망나니 칼춤을 추고 있는 특검을 이용해 전직 대통령 부부는 동시에 구속을 하면서 아직도 국민의 분노가 가시지 않은 조국 부부는 보란 듯이 사면을 했다”며 “쉽게 얻은 권력을 주체하지 못하고 ‘광란의 권력 파티’를 하고 있다”고 강조했다.

그러면서 “역사는 늘 우리가 알지 못하는 사이에 되풀이된다는 것을명심하기를 바란다”고 덧붙였다.