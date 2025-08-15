경기 양평군 강상면 교평리 신축급 주택 불허 사례 있어 ‘농지’ 관련 확인 필요 [영상=이건욱 PD]

[헤럴드경제=김희량 기자] 서울과 너무 멀진 않고 자연환경은 좋은 곳을 찾는 이들이 관심을 가질 만한 물건이 경매에 나왔다. 남한강 조망이 펼쳐지는 경기 양평군의 신축 2층 단독주택으로 시내와도 멀지 않은 곳이다. 해당 주택을 헤럴드경제 부동산360이 직접 가서 살펴보고 왔다.

15일 경·공매 데이터업체 지지옥션에 따르면 경기 양평군 강상면 교평리 일대에 있는 한 주택은 오는 9월 3일 2차 경매를 앞두고 있다. 최저입찰가는 감정가(5억9000만원)의 70% 수준인 4억2000만원부터 시작한다.

주택은 대지면적은 143평(473㎡), 건물면적 62평(205㎡) 규모다. 구조도상 1층은 거실, 주방, 안방, 욕실, 다영도실이 있다. 2층에는 방 2개, 욕실, 가족실, 테라스가 있다. 이 주택은 지하에 10평짜리 개별차고를 가지고 있다. 해당 주택 인근은 남한강이 자리잡고 있어 강 조망 예식장이 있을 정도다. 실제 드론을 통해 살펴본 결과, 2층 테라스에서 강 조망을 누릴 수 있을 것으로 보인다.

이번 물건은 토지와 건물의 감정가가 각각 3억원, 2억8000만원에 달한다. 2차 경매(4억2000만원 수준 시작)에서는 땅값을 빼면 집을 1억원대에 얻는 셈이다. 이때도 주인을 만나지 못하면 10월15일 감정가의 반값인 2억9000만원 수준으로 최저입찰가는 떨어지게 된다.

소유주가 약15억5000만원의 빚을 갚지 못해 채권자가 강제경매를 신청한 이 물건은 2023년 10월 경매가 개시된 후 지난 5월 매수인이 나왔지만 법원의 불허로 현재 새 매각을 진행 중이다. 5월 매각자에 대한 불허 등 자세한 사항은 매각일 2주 전 법원홈페이지에 올라오는 안내에서 확인하실 수 있겠다. 새로 열린 7월 1차 경매에서는 응찰자가 나타나지 않았다.

이 물건은 자차 기준 서울 잠실, 경기 분당까지 약1시간 거리에 있어 출퇴근이 필요한 분들보다는 은퇴생활자 또는 세컨하우스 수요자에게 적합해 보인다. 서울로 가는 대중교통편도 있지만 배차 간격이 긴 편이다. 도보10분 거리 버스정류장에서 버스를 타고 다리 하나(양평교)를 건너면 양평역이다. KTX를 타면 서울역을 50분 만에 갈 수 있다.

양평역 쪽에는 각종 생활편의시설이 밀집해 있다. 차량 5분 거리에는 장을 볼 수 있는 마트가 있다. 주변에는 교평지구공원, 양평나루께축제공원, 파크골프장 등이 있어 산책 및 운동을 즐기기에도 좋다.

직접 가 본 현장에서는 사람이 살고 있지 않은 것으로 보였다. 현재 법원 기록상에는 이 주택 임차인이 없고 전입신고도 돼 있지 않다.

전문가는 권리관계상 큰 하자가 없지만 12평 규모의 주택부속토지가 있는 만큼 농취증 관련 부분을 꼼꼼하게 따져볼 필요가 있다고 말한다. 이전 매수자도 농취증 관련 반려증을 제출했지만 법원에서 불허를 받은 걸로 확인됐다.

이주현 지지옥션 선임연구원은 “현재 주택의 부속토지가 농지로 돼 있기 때문에 농취증 사안을 해결해야 소유권 취득이 가능할 것”이라며 “원상복구 조건으로 농취증 받거나 반려증을 법원에 내는 방법을 법원에서 허가해 줄지가 관건이 될 것으로 보인다”고 말했다.