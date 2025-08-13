서대문자연사박물관 ‘봄 여름 가을 겨울 - 흔들리는 계절’ 기획전 시민 참여자 모집

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)는 오는 10월 서대문자연사박물관에서 여는 ‘봄 여름 가을 겨울 – 흔들리는 계절’ 전시에 함께할 시민 참여자를 모집한다고 13일 밝혔다.

이 전시는 국립민속박물관의 ‘2025 K-museums 공동기획전’ 공모에서 선정돼 추진된다.

기후변화로 인해 사계절과 민속, 자연사 등이 어떻게 바뀌었는지 함께 살펴보는 융합형 전시로 기획한다.

특히 과거의 계절 풍경과 오늘날 변화된 기후 환경을 시민 기억과 경험을 통해 생생하게 느낄 수 있도록 구성할 예정이다.

이를 위해 홍제천에서의 썰매 타기와 팽이치기, 안산(鞍山)에서의 연날리기, 한강에서의 얼음 놀이와 얼음낚시 등 민속놀이와 계절의 모습을 말해주는 사진, 물품, 기록을 소장하고 있거나 관련 경험을 나누기 원하는 시민 참여를 기다린다.

희망자는 이달 29일까지 서대문자연사박물관 학예연구팀으로 전화 신청하면 된다.

모인 자료와 인터뷰 내용은 국립민속박물관과의 협의를 통해 전시물로 활용되며 일부는 영상 또는 패널로 구성된다.

자료를 제공한 시민들은 전시가 끝난 뒤 이를 돌려받을 수 있다.

이성헌 서대문구청장은 “시민분들의 기억을 통해 기후변화가 우리 일상에 어떠한 영향을 미쳐왔는지 함께 되돌아보고자 한다”며 “개개인의 소중한 경험이 이번 전시를 더욱 풍성하게 채워줄 것으로 기대한다”고 말했다.