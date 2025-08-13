“전당대회, 국힘 반성 출발점 돼야”

[헤럴드경제=김진 기자] 윤상현 국민의힘 의원은 13일 윤석열 전 대통령 부부의 동시 구속 사태와 관련해 “당의 중진인 저 역시 이 역사적 책임에서 결코 자유로울 수 없다”며 “오늘의 비극을 막지 못한 데 대해 국민 여러분께 깊이 사죄드린다”고 말했다.

윤 의원은 이날 오전 자신의 페이스북에서 “오늘 우리는 대한민국 정치사에 전례 없는 비극을 마주하고 있다”며 이 같은 입장을 밝혔다. 윤 의원은 “윤석열 정부를 세워 공정과 상식의 대한민국을 이루고자 했던 국민의 열망과 국민의힘의 노력이 한순간에 무너졌고, 국가의 명예와 국민의 자존심이 깊이 상처받았다”고 했다.

윤 의원은 “12·3 비상계엄은 분명 잘못된 결정이었다. 저를 포함한 국민의힘 누구도 동의한 적이 없다”며 “다만 저는 탄핵에는 반대했다”고 했다. 그는 “박근혜 전 대통령 탄핵 이후의 대한민국 가치와 근간의 붕괴를 떠올리며, 대통령 개인의 탄핵이 아니라 국가 체제의 탄핵을 우려한 소신이었다”며 “그러나 결과적으로 국민의 뜻을 끝까지 담아내지 못했다”고 했다.

윤 의원은 “우리는 서로의 잘못만을 지적하며 시간을 허비했고 그 사이 국민의 분노는 더 커졌다”며 “결국 이 나라를 또다시 비극의 길로 몰아넣었다. 다시 한번 머리 숙여 사과드린다”고 했다.

그러면서 “우리 모두가 반성해야 한다”며 “국민의힘은 지난 과오를 반성하고, 각자가 고해성사하며 서로 또 용서하고 국민으로부터 대용서를 받아야 한다”고 강조했다. 이어 “그래야만 국민의 눈높이에 맞는 정당으로 다시 태어날 수 있다”며 “이번 전당대회는 그 출발점이 되어야 한다”고 했다.

윤 의원은 “반목과 질시가 아닌 통합과 배려의 자세로, 오직 국민만 바라보는 정당이 돼야 한다”며 “국민의 신뢰를 되찾는 그날까지 저는 더 낮은 자리에서 더 무거운 책임감을 안고 남은 모든 시간과 힘을 바치겠다”고 했다.