다양한 MCP 발굴·연결 위한 개방형 플랫폼 첫 선 AI 에이전트 시대 위한 생태계 구축 및 확장 목적 카카오 계정만 있으면 누구나 MCP 등록 및 테스트 가능

[헤럴드경제=박혜림 기자] 카카오가 국내 최초로 개방형 MCP(Model Context Protocol) 실험 공간을 열었다. 이를 통해 ‘AI 에이전트’(인공지능 비서) 시대를 위한 본격적인 생태계 구축 및 확장에 한 걸음 더 나아갔다.

카카오는 13일 ‘PlayMCP’ 플랫폼을 베타 오픈했다고 밝혔다.

PlayMCP는 국내 첫 MCP 기반 개방형 플랫폼이다. 카카오는 자사 에이전틱 AI 서비스에 활용될 다양한 MCP를 발굴하고, 생태계를 확대하기 위해 PlayMCP를 선보였다.

MCP는 인공지능 모델이 외부 데이터나 도구와 소통하는 방식을 표준화한 통신 규약을 뜻한다. USB 포트 하나로 다양한 전자기기를 연결하듯, AI 모델이 MCP를 통해 외부의 시스템과 손쉽게 데이터를 주고받을 수 있게 한다. 이를 통해 이용자는 여러 서비스를 오가지 않고 하나의 서비스에서 수요와 목적에 맞는 작업을 처리할 수 있다.

말하자면 사용자가 여러 앱을 오가며 명령을 내릴 필요 없이, 카카오톡 채팅방 같은 하나의 채널에서 필요한 업무를 순차적으로 처리할 수 있는 것이다. 예컨대 “내일 3시에 회의 잡아줘”라고 말하면 AI가 톡캘린더에 일정을 넣고, 카카오맵으로 회의 장소를 찾고, 선물하기로 간식을 주문하는 식이다. 지금까지는 각 서비스마다 별도 API 연동이나 수작업 코딩이 필요했지만, MCP는 이 과정을 단순화한 것이 특징이다.

이번 PlayMCP 플랫폼 오픈은 카카오가 지향하는 에이전틱 AI 생태계 구축의 첫걸음이다. 카카오는 이를 통해 차별화된 강점으로 지향하고 있는 ‘일상 AI’ 서비스 맥락을 고도화해 가고, 외부 개발자와의 협업을 확대해 AI 생태계를 더욱 풍성하게 할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

PlayMCP는 개발자라면 누구나 카카오계정을 통해 참여 가능하다. 개발자들은 자신이 만든 MCP 서버를 등록하고 실제 대화에서 어떻게 작동하는지 테스트해볼 수 있다. 다른 개발자의 MCP와 도구도 자유롭게 사용 가능하다.

현재 카카오는 카카오톡 나와의 채팅방, 톡캘린더, 카카오맵, 선물하기, 멜론 등 다양한 MCP 서버와 연결 도구를 테스트용으로 공개해 다양한 실험을 지원하고 있다.

유용하 카카오 AI에이전트플랫폼 성과리더는 “AI가 사용자의 의도를 깊이 이해하고, 필요한 작업을 자율적으로 처리하는 시대가 빠르게 도래하고 있다”며 “PlayMCP는 카카오 안팎의 개발자들이 함께 에이전틱 AI의 기획·실험·실행을 통합적으로 경험할 수 있는 플레이그라운드가 될 것”이라고 말했다.