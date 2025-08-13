[헤럴드경제=서병기선임기자]MBC ‘손석희의 <질문들>’이 다시 시작된다. 어느덧 세 번째 시즌이다. 이번 시즌도 기존의 프로그램에서 토크로 만나기 어려웠던 인물들이 <질문들> 스튜디오를 찾는다.

8월 27일(수) 밤 9시 첫 방송에서 손석희가 맞을 손님은 문형배 전 헌법재판소장 대행. 강연은 몇 번 있었지만 텔레비전 대담은 퇴임 이후 처음이다. 윤석열 전 대통령 탄핵 당시의 얘기는 다섯 달 가까이 됐지만, 여전히 할 얘기가 넘친다.

탄핵 선고일 직전 단 한 번 있었던 재판관들의 표결과 그에 이르기까지의 과정, 주문의 마지막 문장을 연습해야 했던 일화 등이 펼쳐지고, 서울대 재학시절 후원자였던 김장하 선생에게 장학금을 요청하기 위해 보냈던 편지가 처음으로 공개되기도 한다. 편지에는 차마 돈을 보내 달라 하기가 민망했던 청년의 쑥스러움이 묻어나기도. 때로는 집요하고 때로는 웃음을 자아내기도 하는 두 사람의 대화가 이어진다.

<질문들>이 늘 그래왔듯, 이어지는 출연인사들의 면면은 이번에도 단연 화제가 될 만하다. 트럼프 1기 때 한국의 외교 파트너였던 강경화 전 외교장관은 뉴욕 체류 중에 귀국길에 올랐다. 역시 퇴임 이후 본격적인 첫 텔레비전 인터뷰다. 한미 관세협상의 결과와 파장, 트럼프의 미국을 분석할 예정이다.

특히 오는 25일 이재명 대통령과 트럼프의 정상회담 직후 대담이 이뤄지게 되어서 강경화 전 장관의 진단이 어떻게 나올지도 궁금한 대목이다.

‘폭싹 속았수다’를 계기로 더욱 뜨거운 주목을 받고 있는 연기파 염혜란 배우는 오랜 사양 끝에 첫 토크쇼 출연을 결심했다. ‘마치 오늘만 살 것처럼 연기한다’는 평을 듣고 있는 염혜란 배우의 속 얘기가 어떻게 풀어질지, 진행자 손석희와의 케미가 기대되기도 한다. 손 진행자는 ‘개인적으로도 꼭 만나고 싶었던 출연자’라고 말하기도 했다.

또한 한국인 최초의 교황청 성직자 유흥식 추기경 역시 공중파 첫 출연으로 <질문들>을 찾는다. 유 추기경은 윤석열 전직 대통령 탄핵심판을 앞두고 이례적으로 성명을 낸 바도 있다. 유 추기경이 정의를 내린 ‘교회와 정치’의 관계에 대해서는 객석에서도 크게 공감하기도 했다고. 그와 오랜 인연을 맺어온 대전 성심당 대표 임영진, 김미진 부부도 대전 현지 인터뷰로 출연할 예정이다.

<질문들> 제작진은 “탄핵 정국에서 방송됐던 지난 시즌의 주제가 ‘삶은 계속된다’였다면, 이번 시즌의 주제는 ‘맺음, 그리고 시작’이며 아직 공개하지 않은 출연자들도 이런 주제에 맞는 분들”이라고 밝혔다.

‘손석희의 <질문들>’은 지난해 7월 손석희의 MBC 복귀작으로 화제를 모으면서, 지금은 전멸하다시피 한 지상파의 정통 토크쇼를 되살려 놓았다. 손석희라는 진행자와 각 분야 당대 최고의 출연자들이 오로지 토크 하나로 이룩한 개가이기도 했다.

첫 시즌의 최민식, 황석영, 윤여정 등은 방송이 끝난 후에도 오랜 시간 이야기 거리를 남겼다. 올해 초 설날에 시작된 두 번째 시즌 역시 첫 방송에서 홍준표 대 유시민 토론으로 8.6 퍼센트(닐슨코리아, 전국 가구 기준)라는 자체 최고의 시청률을 기록한 후 우원식 국회의장, 봉준호 감독, 김은숙 작가와 김은희 작가로 이어지며 화제몰이를 하기도 했다.