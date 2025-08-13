주요 운용사 합산 펀딩액 3.5조 육박 자사주 기반 교환사채 인수 활발 IMM크레딧 엑시트 성과 달성

[헤럴드경제=심아란 기자] 국내 출자자(LP)와 위탁운용사(GP)가 사모 크레딧 펀드 시장 규모를 빠르게 조(兆) 단위로 키웠다. 바이아웃(경영권 인수)에 집중하는 사모펀드(PEF) 시장에 글로벌 운용사가 존재감을 키우는 사이 크레딧 시장에서는 국내 GP가 활약하고 있다. 투자 안정성을 확보하면서 추가 수익을 기대하며 앞다퉈 상장사 메자닌을 사들이고 있어 눈길을 끈다.

13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국내 주요 사모신용펀드(PCF) 운용사의 블라인드 펀드 규모는 3조5000억원 이상으로 예상된다. 여기에는 ▷IMM크레딧앤솔루션(ICS) ▷도미누스인베스트먼트 ▷글랜우드크레딧 ▷한국투자프라이빗에쿼티 ▷스틱크레딧 ▷VIG얼터너티브크레딧 ▷JKL크레딧인베스트먼트 등의 펀드 약정액이 포함된다.

2021년 자본시장법(자본시장과 금융투자업에 관한 법률)이 개정되면서 사모펀드를 구분하는 기준이 기존 운용 전략에서 ‘투자자’로 변경됐다. 당초 경영참여가 요구되던 PEF 운용사는 대출 전략도 가능해지면서 국내에서 사모 신용 시장이 개화했다.

최근 2년 사이 국민연금을 필두로 국내 주요 연기금과 공제회 등 LP가 사모 신용 전략에 주목하며 출자 규모를 늘리고 있다. 기존 에쿼티 투자와 달리 원금이 보장되므로 안정성과 추가 수익을 동시에 거둘 수 있어 긍정적이다. 국내 PE 역시 별도 법인을 세우거나 사업부를 통해 크레딧 투자에 적극 뛰어들고 있다.

올해 PE 업계 내 주요 바이아웃 거래는 EQT파트너스(리멤버), KKR(삼화·SK에코플랜트), 베인캐피탈(HS효성첨단소재 카브아웃) 등 글로벌 업체 중심으로 이뤄지는 분위기다. 크레딧 시장에서는 크고 작은 투자가 활발하게 성사되고 있다. 무엇보다 상장사 메자닌의 경우 크레딧 펀드의 대표 투자 전략으로 자리 잡은 모습이다.

메자닌은 주식과 채권의 성격을 동시에 갖는 상품으로 원금 보장과 주식 전환에 따른 자본이익 달성이 가능하다. 주로 교환사채(EB), 전환사채(CB), 상환전환우선주(RCPS) 등이 활용된다.

연초부터 ▷HD한국조선해양 ▷SKC ▷SK이노베이션 ▷SNT다이내믹스 ▷SNT홀딩스 ▷에코프로머티 ▷실리콘투 등이 발행한 메자닌은 공통적으로 PE가 인수했다. EB의 경우 발행사의 자회사 주식이나 자기주식이 활용되고 있다. 특히 이재명 정부가 자사주 의무 소각 제도 도입을 예고하면서 기업들의 자사주 처분과 크레딧 펀드의 투자 수요가 일치하며 거래로 이어졌다.

SK이노베이션의 경우 크레딧 펀드 운용사의 투자 여력을 빠르게 흡수하고 있다. 메자닌으로 조달했거나 예정된 금액만 1조원에 육박한다. SK엔무브와 SK온 등 자회사 재무적투자자(FI)의 엑시트가 지연되자 자체 크레딧 투자로 전환한 방식이다. SK엔무브 FI인 ICS 대상으로 EB를 찍어 3767억원에 대한 상환 부담을 미뤘다. SK온 FI인 한투PE 대상으로도 6000억원가량 CB 발행을 통해 자회사 투자금 상환 부담을 최소화할 계획이다.

이미 성공적인 엑시트 사례도 나오고 있다. ICS는 SNT홀딩스와 HD한국조선해양이 발행한 EB를 인수해 자회사 지분 취득 기회를 만들었다. 이를 통해 취득한 SNT에너지 지분 일부와 HD현대중공업 지분 전량을 처분했으며 단순 수익률은 최대 28%를 달성했다.

시장 관계자는 “원금 손실 위험이 없어 크레딧 펀드 운용사들의 대기업 등 상장사 메자닌에 투자하는 거래는 증가할 것”이라고 말했다.