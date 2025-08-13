- 김태흠 지사, 민선8기 4년차 시군 방문 두 번째 일정으로 홍성 찾아 - 국가산단·충남대·과학영재학교 조성·설립 등 차질 없는 추진 약속

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 미래 신산업 국가산업단지 조성, 충남대 내포캠퍼스 설립 등을 통해 내포신도시를 포함한 홍성 발전을 견인한다.

김태흠 지사는 13일 민선8기 4년차 시군 방문 두 번째 일정으로 홍성군을 찾아 도민과 직접 소통하며 지속가능한 미래 발전 방안을 모색했다.

김 지사는 이날 언론인 간담회, 도민과의 대화를 진행한 후, 홍성군 서부면에 위치한 스카이타워, 남당항 해양분수공원 등을 차례로 방문했다.

도민과의 대화는 홍주 문화회관 대공연장에서 이용록 홍성군수와 군민 등 600여 명이 참석한 가운데 가졌다.

이 자리에서 김 지사는 민선8기 도정 보고 후, 홍성 발전을 위해 ▷미래 신산업 국가산단 조성 ▷충남대 내포캠퍼스 설립 ▷카이스트(KAIST) 부설 한국과학영재학교 캠퍼스 설립 ▷스마트농업 육성지구 등을 차질없이 추진하겠다고 약속했다.

미래 신산업 국가산단은 홍성군 홍북읍 일원에 171만 2000㎡(52만 평) 규모로 조성한다는 계획이다.

이곳에는 ▷이차전지 ▷인공지능(AI) ▷수소산업 ▷미래 자동차 부품 등 신산업을 육성한다.

도는 지난해 10월 한국토지주택공사(LH), 충남개발공사와 협약을 맺고, 지난 5월 기획재정부에 예비 타당성 조사를 신청했다.

도는 연내 예타가 완료되면 산단계획 승인 절차에 착수, 오는 2028년 공사를 시작해 2030년 완공할 방침이다.

김 지사는 “홍성 국가산단은 대한민국 미래 50년, 100년을 책임질 신산업 핵심 거점으로 육성할 것”이라며 “조속한 추진을 위해 역량을 집중 투입하겠다”고 밝혔다.

충남대 내포캠퍼스는 지난 2023년 도의 요청으로 국립학교설치령이 개정되고, 지난해 2월 충남대와 합의각서(MOA)를 체결하며 본궤도에 올랐다.

도는 지난해 말 교육부 대학 설립 심사 승인이 완료됨에 따라 내년 정부예산에 설계비를 담기 위해 노력 중이다.

한국과학영재학교 캠퍼스는 오는 2028년 개교를 목표로 잡고 있다.

도는 이를 위해 지난해 4월 KAIST와 업무협약을 체결했으며, 현재 과학기술정보통신부 타당성 용역이 진행되고 있는 가운데 내년 정부예산 확보를 위해 행정력을 집중하고 있다.

도는 한국과학영재학교 캠퍼스가 문을 열면 ▷내포신도시 정주 여건 향상 ▷미래 인재 양성 ▷미래 모빌리티 등 첨단 산업 생태계 조성 ▷산학연 협력을 통한 지역경제 활성화 등의 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

지난달 농림축산식품부로부터 전국 5개소 가운데 하나로 지정된 홍성 스마트농업 육성성지구는 서부면 광리와 갈산면 동산리 일원에 조성한다.

조성 면적은 총 23만 5066㎡(약 7만 1000평)이며, 총 투입 사업비는 682억원이다.

도는 오는 2027년까지 딸기·토마토를 중심으로 한 스마트팜 생산시설과 공동 유통·물류 거점, 청년농 창업 인큐베이팅 시설 등을 조성, 지역 농업 구조 전환과 산업화 기반을 마련한다는 목표다.