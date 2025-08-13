인기제품 30~60초 소개…조회수 4배 급증 에르메스·루이비통·샤넬 등 브랜드 확대

[헤럴드경제=강승연 기자] 글로벌 명품 플랫폼 트렌비는 인기 중고 명품을 30~60초 길이의 숏폼 영상으로 소개하는 ‘라이브 쇼핑 서비스’를 오픈했다고 13일 밝혔다.

트렌비는 사진만 보고 구매 결정을 내리기 어려운 중고 명품 시장을 혁신하기 위해 이번 서비스를 내놨다. 오프라인에서 직접 상품을 확인하는 ‘보고 구매’ 서비스의 물리적·시간적 제약을 보완한 서비스다.

트렌비는 국내외 고객들을 대상으로 라이브 방송 테스트를 진행했고, 하이엔드 브랜드일수록 실물 확인에 대한 수요가 높다는 것을 확인해 숏폼 기반의 라이브 쇼핑을 정식 론칭하게 됐다.

라이브 쇼핑을 통해 짧은 시간 안에 상품의 전체적인 상태와 실제 착용 모습, 소재감, 하자 유무 등을 한 눈에 생생하게 확인할 수 있다. 사진을 하나하나 확인하며 정보를 파악하던 기존 방식과 달리, 긱관적인 영상을 통해 정보를 편리하게 습득하고 빠르게 구매 결정을 할 수 있다.

트렌비 전문 감정팀이 상품의 인기 포인트와 실착 느낌을 설명해 정보 전달력도 높아졌다. 사람이 실제 착용한 모습을 보며 크기를 가늠할 수 있고, 제품을 확대해 보여줘 실물에 가장 가까운 상태로 제품 확인이 가능하다.

영상은 라이브 제품 카테고리 내 상품 페이지에서 볼 수 있다. 한국어와 영어로 동시 제작돼 글로벌 플랫폼 ‘트렌비닷넷’을 통해 해외 이용자도 숏폼 명품 쇼핑을 즐길 수 있다.

사용자들의 반응도 빠르게 나타나고 있다. 서비스 영상이 업로드된 다음 날 상품의 전체 조회수는 전주의 일일 평균 조회수 대비 4배 이상 증가하는 성과를 거뒀다. 트렌비닷넷에서 해외 고객들을 대상으로 진행한 테스트에서는 구매 전환율이 상승한 것을 확인할 수 있었다.

트렌비는 이러한 고객 반응에 힘입어 라이브 쇼핑을 에르메스, 샤넬, 루이비통, 구찌 등 다양한 브랜드로 확대해 나갈 예정이다. 또 인스타그램 릴스, 유튜브 숏츠처럼 영상을 한눈에 모아볼 수 있는 숏폼 큐레이션 공간을 신설하고, 파트너사에도 참여 기회를 제공할 예정이다.

트렌비 관계자는 “중고 명품은 구매 전 실물 확인에 대한 필요성을 크게 느끼는 만큼 오프라인 매장처럼 생생하게 제품을 확인할 수 있는 숏폼 기반의 라이브 쇼핑 서비스를 기획했다”고 설명했다.