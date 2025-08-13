[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구가톨릭대는 지난 8일 본교 산학협력관 영상세미나실에서 ‘2025년 상반기 경북도 진로체험지원센터 및 진로체험지원단 연수’를 개최했다.

이번 연수는 경북도교육청연구원 지원사업의 일환으로 대구가톨릭대 창의도시연구센터가 주관해 경북도 지역창업체험센터를 운영하며 마련한 행사다.

경북도 교육지원청 진로체험센터 담당 장학사와 진로체험지원단 40여명이 참여했다.

연수 프로그램은 창업가정신 함양, 디자인씽킹 기반 문제해결 방법, 학생 대상 진로창업캠프 운영 시뮬레이션 등을 중심으로 진행됐다. 이를 통해 각 센터와 지원단의 역량을 강화하고 학생들의 진로 및 창업 역량 제고 방안을 모색했다.

금용필 대구가톨릭대 창업경영학과 학과장은 “지역 창업 생태계 활성화를 위해 경북 진로체험센터와 진로체험지원단의 장학사, 선생님들과 함께 학생들에게 다양한 진로 방향과 창업 역량 강화 기회를 제공하게 됐다”며 “앞으로도 학생들의 다양한 창업 기회를 확대할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.