올해 첫 시행, 드림하티 성금으로 월 10만원씩 1년간 지원 리더십·공동체 정신, 위기극복·도전 정신 두 분야로 구분 선발 장학생 네트워크 형성, 이순신 리더십 교육 등 프로그램 운영 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]충무공 탄생지 서울 중구(구청장 김길성)가 ‘충무공 이순신 장학금’제1기 장학생 10명을 선발해 이순신 장군의 정신을 계승한 미래 리더 양성에 나섰다.

충무공 이순신 장학금은 중구에 거주하는 초·중·고등학생 중 리더십과 도전 정신을 갖춘 학생을 선발해 1년간 매월 10만원씩, 총 120만원의 장학금을 지원하는 제도다. 장학금 재원은 중구 맞춤형 복지기금 ‘드림하티’에서 마련했다.

구는 △학급 내 봉사와 책임을 실천하는 ‘리더십 및 공동체 정신 장학금’ △어려운 환경 속에서도 학업을 이어가는 ‘위기 극복 및 도전 정신 장학금’ 부문으로 나눠 총 10명을 선발했으며, 장학금은 지난 12일 첫 지급됐다.

리더십 장학생에 선발된 김예랑 학생(초5)은 “이순신 장군님의 이름을 딴 장학금을 받게 되어 정말 감사하고 기쁘다”며 “장학금 취지에 걸맞게 힘든 상황에서도 포기하지 않는 사람이 될 수 있도록 더욱 열심히 하겠다”고 소감을 밝혔다.

충무공 이순신 장학금은 구가 올해 4월, 이순신 장군 탄생 480주년을 맞아 남산골 한옥마을에서 열린 ‘충무공 이순신, 위대한 시작 다시 중구에서’ 미래 비전 선포식에서 발표한‘오길 프로젝트’ 일환이다.

구는 당시 리더십과 책임감을 갖춘 아동을 발굴해 미래의 인재로 양성하는 ‘충무공 장학금’ 신설 계획을 밝힌 바 있다.

장학사업을 통해 중구에서 유년시절을 보내며 꿈을 키운 충무공 이순신 장군처럼, 중구에서 꿈을 키우는 어린이·청소년들의 꿈을 응원하며 성장을 지원한다는 내용이다.

선발된 장학생들은 향후 ‘이순신 리더십 교육’ 프로그램에도 참여해 장군의 애민정신, 위기관리 능력, 청렴 리더십 등을 배우게 된다. 교육은 오는 10월 중 체험 중심 커리큘럼으로 운영되며, 인성과 실천력을 겸비한 차세대 리더로 성장할 수 있는 발판을 마련한다.

김길성 중구청장은 “중구는 이순신 장군이 태어나 유년 시절을 보낸 곳으로, 장군의 인성과 가치관 형성에 큰 영향을 준 곳”이라며 “충무공 장학금이 우리 아이들이 장군의 지혜와 용기를 품고 성장하는 밑거름이 되길 바란다”고 말했다.