[헤럴드경제=강문규 기자] 김동연 경기도지사는 13일 법원의 구속영장 발부로 김건희 여사가 구속된 데 대해 “탐욕과 부패에 대한 국민의 심판”이라고 비판했다.

김 지사는 이날 페이스북을 통해 “전직 대통령 부부의 동시 구속은 헌정사에 전례 없는 일”이라며 “국민 보시기에 민망하고 참담한 일”이라고 밝혔다.

김 지사는 “김건희 씨는 권력 사유화의 장본인”이라며 “전례 없는 권력 사유화에는 전례 없는 단죄와 심판이 당연한 일이다. 구속이 끝이 아니다”고 말했다.

이어 “양평고속도로, 캄보디아 ODA, 각종 뇌물 의혹 등 국가를 패밀리 비즈니스 수익모델로 삼은 범죄의 진상을 명명백백히 밝혀야 한다”며 “나아가 원상복구까지 이루어져야 한다”고 했다.

김 지사는 “발뺌과 부인으로 일관하는 윤석열·김건희 부부에게도 촉구한다”며 “진정 어린 참회와 사죄만이 한때 대한민국 대통령직을 지냈던 사람의 최소한의 도리”라고 강조했다.

그러면서 “더 이상 국민을 모욕하지 않길 바란다”며 “대한민국의 상식과 기본을 다시 세워나가자”고 했다.

앞서 김 여사에 대해 민중기 특별검사팀이 청구한 구속영장을 법원이 발부했다. 김 여사는 윤 전 대통령과 함께 헌정사상 최초로 전직 대통령 부부가 동시구속되는 처지가 됐다. 서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 전날 밤 늦게 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의로 청구된 김 여사의 구속영장을 발부했다. 재판부는 발부 사유를 “증거를 인멸할 염려”를 적시했다.