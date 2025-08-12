[헤럴드경제=문이림 기자] 미국 나스닥종합지수와 가상자산 가격이 ‘미국 고용 쇼크’를 기점으로 나란히 상승세를 보이고 있다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인하와 미·러 정상회담 기대가 맞물리며 위험 자산 랠리를 이끄는 모습이다.

12일 iM증권에 따르면 이달 들어 나스닥 지수는 2.66%(11일 종가 기준) 올랐다. 비트코인과 이더리움 가격(11일 장중 기준)도 각각 4.6%, 16% 상승했다. 미국 증권거래위원회(SEC)의 이더리움 규제 완화와 하버드대학의 비트코인 상장지수펀드(ETF) 포트폴리오 편입 소식이 가상자산 강세를 뒷받침했다.

박상현 iM증권 연구원은 “미 연준의 금리인하 재개 기대감이 이들 자산가격 상승 동력으로 작용하고 있다”고 설명했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 스티븐 미런 백악관 국가경제자문위원회(CEA) 위원장을 연준 이사로 지명하며 연준 장악력을 높이는 기류가 9월 금리 인하는 물론 연내 추가 인하 가능성까지 확대하고 있다.

통상적으로 금리 인하는 차입 비용을 낮추고 시중 유동성을 늘려 위험자산 투자 매력을 높인다. 기술주와 가상자산은 그동안 연준의 금리·유동성 정책 변화에 민감하게 반응해 왔다. 실제로 지난해 9월 연준의 50bp(1bp=0.01%포인트) ‘빅컷’ 이후 비트코인 가격은 급등세를 보였다.

박 연구원은 “위험자산인 나스닥지수와 가상자산 동반 랠리 원인으로는 미 연준의 금리인하 기대감과 더불어 미·러 정상회담 기대감을 빼 놓을 수 없다”고 말했다. 지정학적 리스크 완화 기대감에 위험자산 투자심리가 개선됐다는 분석이다.

오는 15일 미국 알래스카주에서 트럼프 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 정상회담이 열릴 예정이다. 향후 러·우 종전 협상이 진척된다면 위험자산 가격의 추가 랠리 재료로 작용할 것으로 전망된다.