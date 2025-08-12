[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 국립수산과학원(수과원)은 12일 1970년대 이후 멸종된 것으로 알려진 독도 바다사자(강치)의 전장 게놈을 해독하는 데 성공했다고 밝혔다. 관련 논문은 저명한 국제학술지 BMC Biology(Springer) 온라인판에 게재됐다.

연구팀은 독도와 울릉도 지역에서 발굴한 강치의 뼛조각 16개를 대상으로 최신 고대 게놈 분석법을 적용해 오래되고 제한된 양의 시료와 적은 DNA 추출량이라는 한계를 극복하고 총 8.4TB(테라바이트)에 달하는 빅데이터 내에서 독도 바다사자의 전체 게놈을 분석하는데 성공했다.

분석 결과 독도 강치는 약 200만 년 전에 캘리포니아 바다사자와 분리, 독립된 종으로 진화했다. 또한 물개, 큰바다사자 등과의 유전자 교환 흔적도 확인됐다. 이는 북태평양 해양 포유류의 진화사 연구에 새로운 단서를 제공하게 됐다는 것을 의미한다.

특히 이번 연구를 통해 수과원은 독도 바다사자가 멸종 직전까지도 유전적 다양성을 유지하고 있었음을 밝혀냈다. 이는 멸종 원인이 유전적 요인이 아닌 인간의 무분별한 남획 때문임을 보여주는 결과다. 또 국제학술지 표제에 ‘Dokdo sea lion(독도 바다사자)’이라는 명칭을 사용해 우리 고유의 생물자원과 독도에 대한 주권을 국제적으로 드러냈다.

아울러 이번 연구에는 수과원과 함께 서울대공원, (재)게놈연구재단, 울산과기대(UNIST), 에이징랩 연구팀 및 러시아유럽고게놈학연구소 등이 참여한 국제적인 민·관·학 협력 연구의 성과이자 인공지능(AI) 기반 최첨단 생물정보학 기술도 활용돼 의미가 있다.

한편 독도 바다사자는 한반도를 중심으로 서식하다 일제강점기 남획으로 인해 1950~1970년대에 멸종된 해양 포유류다. 가장 비슷한 종류로는 캘리포니아 바다사자와 갈라파고스 바다사자가 있다. 국제자연보호연맹(IUCN)에 따르면 1800년대 중반까지 동북아시아 해역에서 약 5만 마리가 서식했지만 1950년대에는 약 50마리로 급감했고 1990년대에는 멸종이 공식 선언됐다.