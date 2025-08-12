[헤럴드경제=구본혁 기자] 국가과학기술연구회(NST)는 12일 세종 국책연구단지에서 제2기 연구개발전략위원회(이하 연전위)를 출범했다.

연전위는 ‘과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률’에 따라 국가적 임무수행 차원에서 과학기술 전반에 대한 융합·협력 연구 중심의 출연연 미래전략 및 연구기획 자문하는 역할을 하게 된다.

연전위는 이광형 KAIST 총장을 위원장으로 국가 연구동향에 대한 이해도가 높은 과학기술분야 산·학·연 전문가 16인으로 구성되며 임기는 2년이다.

특히 기술융합, AI·ICT, 기초기반, 기계소재, 생명의료, 에너지자원, 기후환경 등 7대 기술분야 및 과학기술정책, 전략기획, 성과확산, 언론/제도 등 전문분야에서 영향력을 지닌 오피니언 리더를 위촉했다.

연전위 위원들은 앞으로, AI를 필두로 국가 필수 전략기술 확보, 탄소중립 등 미래 국가적 난제 해결을 위해 부여되는 핵심임무에 대한 출연연 관점의 역할을 논의하고, 기관 간 협력연구 추진방향의 배경과 내용 등을 자문할 예정이다.

위촉식에 이어 개최된 연전위에서는 보고안건인 ‘제2기 연구개발전략위원회 운영 방안’에 대한 논의가 이뤄졌다.

연전위 위원들에게 위원회의 기능과 역할을 소개하고, 이어 앞으로의 위원회 의제와 활동계획을 논의했다.

이광형 위원장은 “다양한 전문 분야에서 활동 중인 위원들의 식견과 제안이 융합‧협력연구 중심의 출연연 미래전략 방향을 수립하는데 큰 의미를 더했다”며 “앞으로도 AI 대전환과 전략기술 육성 등 국가적 임무수행을 위한 출연연의 역할과 전략 개선에 지속적인 협력을 부탁드린다”고 말했다.

김영식 NST 이사장은 “이번 연전위는 다양한 시각과 전문성을 바탕으로 급격한 기술변화 속에서 출연연 수행해야 할 미래전략에 대해 적시에 자문해 국가 산업 성장을 견인하는 역할을 수행할 것”이라고 전했다.