[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시가 내년 정부예산 확보를 위해 중앙부서를 찾아나서는 등 화력을 집중하고 있다.

시는 12일 정부세종청사와 산림청을 차례로 방문해 2026년도 국비 예산과 특별교부세 지원을 요청했다.

이날 방문에는 유정근 영주시장 권한대행을 비롯해 경제산업국장, 행정안전국장, 기획예산실장 등 간부 공무원이 출동하는 등 사활을 거는 모양새다.

행정안전부에서는 정영준 기획조정실장과 관계자를 만나 영주지구 풍수해 생활권 종합정비사업 △영주 스포츠컴플렉스 기반시설 조성 △고현교 개체공사 △군도10호선 도로 확·포장 △노후하수도 정비 △블랙아이스 검출시스템 구축 △영주댐 수변도로 야간경관 조성 등 7개 사업의 국비 및 특별교부세 지원을 건의했다.

이어 산림청을 방문해 총사업비 2,000억 원 규모의 숲 관광단지(숲케어팜) 조성사업을 설명하고, 2026년 신규 국비 5억 원 반영을 요청했다.

이 사업은 숙박·돌봄, 치유·건강, 사회적 약자 지원, 문화·관광, 체험·휴식 등 다양한 케어 시설을 갖춰 산림휴양·관광의 거점으로 육성하는 것을 목표로 한다.

시는 이번 방문을 계기로 지역 발전과 시민 안전·편익 증진에 직결되는 핵심 사업들이 정부 예산에 반영될 수 있도록 총력을 기울인다는 방침이다.

유정근 영주시장 권한대행은 “국비 확보는 지역 발전의 원동력이자 시민 삶의 질을 높이는 밑거름”이라며 “중앙부처와 긴밀히 협의해 건의한 사업들이 반드시 예산에 반영되도록 하고, 국가 정책 기조에 맞춰 신규 사업 발굴과 국비 확보에도 최선을 다하겠다”라고 말했다.