[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경 봉화군의회는 지난 11일 의회 특위 실에서 의원정책개발단체 심사위원회를 개최했다.

의원정책개발단체는 의원들이 지역 현안에 대한 전문성을 높이고 실효성 있는 정책대안을 마련하기 위해 자율적으로 구성·운영하는 연구단체이다.

군의회는 이번 심사에서 ‘2025년도 등록 신청 단체와 사업계획서의 적정성과 추진 타당성을 종합적으로 심의했다.

심의 결과 ‘봉화군 정자관광문화 활성화 연구포럼’과 ‘봉화 지역소멸 대응 및 지속가능한 에너지 자립을 위한 주민참여형 신재생에너지 정책연구포럼’ 등 2개 단체가 선정됐다.

두 단체 모두 사업계획이 합리적이고 실행 가능성이 높다고 평가돼 원안대로 등록 승인이 결정됐다. 승인된 단체들은 향후 계획에 따라 본격적인 연구활동에 돌입하게 된다.

권영준 의장은 “이번 심의를 통해 선정된 단체들이 실질적이고 지속 가능한 정책 대안을 제시하길 기대한다”며 “의회도 연구 성과 창출을 위해 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.