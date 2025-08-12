진해신항 중심 글로벌 해양물류 허브 도약 기대

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도는 12일 경남연구원과 공동으로 북극항로 진출 전략과 거점항만 육성 방안을 논의하는 세미나를 경남연구원에서 열었다.

이번 세미나는 해양수산부 이전과 북극항로 시대 도래 등 변화하는 해양물류 환경에 대응하고, 부산항 신항과 진해신항을 해양경제 중심지이자 북극항로 거점 항만으로 육성하기 위해 마련됐다.

세미나에는 북극항로·해양물류 분야 전문가 7개 기관, 박명균 도 행정부지사, 오동훈 경남연구원장, 박성호 부산진해경제자유구역청장, 박동철 경남도의원, 창원시·김해시 관계자 등 40여 명이 참석했다.

첫 발제에서 영산대학교 북극물류연구소 김기태 교수는 ‘북극항로 개척의 당면과제 및 경남의 대응방향’을 주제로 북극항로의 운항 여건, 지정학적 변수, 개척 과정 등을 설명하고, 진해신항 거점 육성을 위한 단계별 준비 방안을 제시했다. 그는 “경남이 세계적 수준의 조선소, 쇄빙선 건조 경험, 다양한 화물 처리 항만 등 북극항로 진출에 유리한 환경을 갖췄다”고 평가했다.

이어진 종합토론에서는 ▷진해신항 중심 전략 항만 육성 ▷기반 인프라 확충 ▷물류산업 클러스터 강화 ▷정부 정책 연계 방안 등이 논의됐다. 8000TEU급 초대형 컨테이너선이 접안 가능한 21선석 규모의 진해신항은 부산항 신항, 배후단지, 가덕도 신공항과 연계돼 Sea&Air 복합물류 허브로서 최적의 입지 조건을 갖춘 것으로 평가받았다.

도는 진해신항의 국가 전략 항만화를 통해 북극항로 진출 거점항만으로서의 기반을 마련하고, 내년에는 마스터플랜을 수립해 해양수산부의 ‘북극항로 거점항만 조성 전략’에 대응할 계획이다. 중장기적으로는 북극 해빙 예측과 항로 전망을 담당하는 컨트롤타워, 극지 운항 전문인력 교육기관 유치 등 클러스터 구축을 추진한다.

박명균 행정부지사는 “이번 토론회를 통해 진해신항이 북극항로 진출 거점으로서 최적지임을 재확인했다”며 “정책과 행정적 지원을 아끼지 않고 북극항로 시대를 선도하는 해양물류 거점으로 도약하겠다”고 밝혔다.