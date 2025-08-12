정부 출범 후 처음 청와대 상춘재 차담회 양국 전통악기 공연 보며 친밀감 나눠

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령 내외가 또 럼 베트남 공산당 서기장 내외와 청와대 상춘재에서 친교에 나섰다고 대통령실이 12일 밝혔다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 서면 브리핑에서 “이재명 정부 출범 후 상춘재에서 공식 행사가 개최된 것은 처음이고, 국빈을 상춘재에 모시는 것은 최고의 예우”라며 이같이 말했다.

양국 정상은 전날 정상회담, 협력문건 교환식, 공동언론발표, 국빈만찬을 통해 협력 의지를 확인했다. 이어 이날도 상춘재 친교 행사 등 다양한 일정을 함께하면서 이틀간 총 6시간 동안 양국 관계 발전 방안 등에 대해 심도 있는 논의를 진행했다는 설명이다.

또한 이날 친교 행사엔 럼 서기장의 배우자인 응오 프엉 리 여사가 한복을 입고 등장해 눈길을 끌었다.

강 대변인은 “특히 리 여사는 어제 김혜경 여사가 선물한 한복을 입고 친교 일정에 참석했다”며 “한복이 아주 마음에 든다고 여러 차례 언급했다”고 전했다.

이어 양국 정상 내외는 먼저 양국의 전통악기로 구성된 공연을 감상했다. 우리나라는 조윤영 여창가객을 비롯한 악사들이 거문고, 양금, 피리, 장구 등이 사용된 ‘편수대엽- 모란은’ 공연을 선보였고, 베트남 국립전통극단은 ‘단다’라는 베트남 전통악기로 공연을 펼쳤다.

양국 정상 내외는 ‘단다’를 직접 시연도 하였고, 럼 서기장이 이 대통령 내외에게 단다에 대해 상세히 설명하기도 했다.

강 대변인은 “이 대통령은 ‘단다는 진정한 의미에서 자연의 소리’라는 단다의 음에 대한 소감을 나눴다”고 했다.

또한 양국 정상 내외는 상춘재 차담과 녹지원 산책을 함께하며 양국 문화에 대해 깊은 관심을 표했고, 정상 간 우애를 다지는 친교의 시간을 가졌다.

이 자리에서 이 대통령은 양국 간 문화적 친밀감을 언급하면서 “한국과 베트남 양국은 떼려야 뗄 수 없는 관계로 앞으로 상생 협력을 위해 적극 노력해 나가자”고 했다. 그러자 럼 서기장도 “양국의 협력 관계를 더욱 발전시켜 나가자”고 화답했다.

강 대변인은 “이날 상춘재 차담회는 차를 선호하는 럼 서기장 내외의 기호를 고려한 것”이라고 덧붙였다. 김 여사는 차담회에서 ‘좋은 차는 좋은 친구와 함께 마셔야 더 맛있다’는 베트남 속담을 언급하면서, “럼 서기장 내외와 차를 나누니 친밀하게 느껴진다고”도 말했다.

이에 리 여사는 “이 대통령 내외에게 깊이 감사드린다”며 “이 대통령 내외께서 추후 베트남에 방문했을 때도 베트남 전통문화를 소개할 좋은 기회가 있기를 기대한다고” 했다.

강 대변인은 이번 친교 행사 의의를 두고 “어제(11일) 국빈만찬에 이어 오늘 상춘재 친교 행사는 양국 정상 내외간 유대와 신뢰를 더욱 굳건히 하는 계기가 된 것으로 평가된다”고 전했다.