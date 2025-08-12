[헤럴드경제=서병기선임기자]배우 류수영이 캐나다 토론토에서 열린 K-엑스포에서 한국의 김치문화와 반찬문화에 대해 약 1시간 정도 넘는 한식 강연과 요리 시연으로 현지 관객을 매료시켰다.

류수영의 강연을 듣기 위해 200m 이상 줄을 서며 K-문화의 인기를 실감케 했다. 현장에는 캐나다 시민뿐만 아니라 한인 교민, 관광객 등 다양한 관객이 몰렸고, 일부는 이른 아침부터 자리를 잡기 위해 대기줄이 형성되며 K-푸드와 K-문화에 대한 현지의 높은 관심을 입증했다.

류수영은 강연에서 한국 음식의 건강학적 가치와 문화적 깊이를 풀어냈다. “김치의 유산균은 일반 유산균보다 위산에 강해 장까지 살아서 갈 확률이 높다”며 김치의 발효 과학과 장 건강에 미치는 효과를 소개했다. 이어 “반찬 5가지만 있어도 31가지의 맛을 만들어낼 수 있다. 조합과 변주가 끝없이 이어지는 열린 결말의 영화 같다는 점이 한식의 진짜 매력”이라고 덧붙여 한국의 반찬 문화의 창의성과 다양성을 설명했다.

강연에 참여한 관객들은 고개를 끄덕이며 웃음을 터뜨렸고 뜨거운 호응을 보여줬다는 후문이다.

현장 요리 시연도 큰 호응을 얻었다. 단순한 강연에 그치지 않고 류수영은 직접 준비한 냉해물파전, 삼합, 비빔국수를 무대에서 요리해 현지 관객들에게 나눴다. 향긋한 파 향과 해물의 풍미, 삼합의 깊은 맛, 새콤달콤한 비빔국수까지 한식의 다양한 매력을 직접 경험한 관객들은 환호와 박수로 화답했다.

특히 ‘K-푸드 전도사’로서 이번 캐나다 K-엑스포 강연은 단순한 강연이나 요리 시연이 아니라, 배우 류수영이 한국의 대표로로 한식과 한국 문화를 현지 관객과 직접 소통한 자리인 만큼 뜨거운 반응을 이끌어냈다.