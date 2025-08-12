8월 19일 선예매, 20일 일반예매 시작

[헤럴드경제=정호원 기자] 현대카드는 오는 9월 19일부터 21일까지 이태원 현대카드 구역 일대에서 ‘2025 현대카드 다빈치모텔’을 개최한다고 12일 밝혔다.

올해로 5회차를 맞은 다빈치모텔은 토크, 공연, 전시, 버스킹 등 다채로운 프로그램을 통해 예술·학문·경영·기술 등 각 분야의 독보적인 아이콘을 만날 수 있는 현대카드의 문화 융복합 페스티벌이다.

올해는 아트, 패션, 미스터리, 코미디, 뷰티 등 다양한 장르의 프로그램을 연다. 현대카드가 선별한 총 39개팀이 참여한다. 뉴욕현대미술관(MoMA)이 기획한 퍼포먼스 아트, 뉴욕의 패션 브랜드인 보디(BODE)의 창업자 에밀리 아담스 보디의 강연, 미스터리 유튜버 ‘기묘한밤’의 심야 괴담회, 코미디언 이수지의 신개념 인류학 토크, 뷰티 크리에이터 레오제이의 메이크업 토크 등이 대표적이다.

K팝 무대에는 태양과 화사, 다비치, 콜드&카키, 웨이브 투 어스 등이 오른다. 2000년대 J팝 신드롬을 이끈 힙합 그룹 엠플로(m-flo), 일본 신예 싱어송라이터 레이나 등의 무대도 마련됐다.

이 외에도 한국 문학을 세계에 알린 번역가 데보라 스미스, 대영박물관 리노베이션을 맡은 건축가 리나 고트메, 인공지능(AI)과 창작의 접점을 탐구하는 소니 AI의 마이클 스프랭거도 함께한다.

물리학, 고고학, 천문학 등 순수학문은 물론 디자인, 음악, 비즈니스, 테크 등 다양한 분야의 전문가가 특별한 강연도 선보인다. 물리학자 채은미, 고고학자 강인욱, 천문학자 지웅배가 관객과 소통에 나서고 정태영 현대카드 부회장은 유희열 안테나뮤직 대표와 대담을 나눌 예정이다.

올해 다빈치모텔은 1인당 예매 수량을 1매에서 2매로 늘렸다. 티켓이 없더라도 즐길 수 있는 프로그램도 확대했다.

다빈치모텔은 예약권을 구매한 후 개별 프로그램을 예약해 관람하는 방식으로 운영된다. 먼저 NOL티켓(국내), 인터파크 티켓(해외)을 통해 예약권을 구매한 후 현대카드 DIVE 애플리케이션에서 원하는 프로그램을 예약하면 된다.

현대카드 회원 선예매는 8월 19일 정오에, 일반 예매는 8월 20일 정오에 시작된다. 프로그램 예약은 26일 정오에 열린다.

티켓 가격은 3일권 29만8000원, 금요일 1일권 8만8000원, 토요일권과 일요일권은 각각 13만2000원이다. 국내 관객은 현대카드로 결제 시 20%가 할인된다.