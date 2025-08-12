럼 베트남 서기장 만난 자리에서 K-베트남 밸리 소개

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화군은 박현국 군수가 지난 10일 한·베 정상회담을 위해 방한한 베트남 공산당 서기장과 한국 우호 인사들의 만남 행사에 참석했다고 12일 밝혔다.

서울 롯데호텔에서 열린 이날 행사는 베트남 우호연합회(VUFO)가 주한 베트남 대사관과 협력해 주최했으며, 베트남에서 활동하는 한국 지식인, 협회, 민간단체(비영리법인) 등을 대표하는 200여 명이 참석했다.

이날 발표는 베트남을 사랑하는 사람들의 모임(베사모), 한베경제문화협회(KOVECA), 경북 봉화군, 베트남 진출기업인 삼성전자 등 7개 분야에서 진행됐다.

박 군수는 고려 시대에 귀화해 봉화군에 정착한 베트남 왕자 이용상의 이야기를 소개하고, K-베트남 밸리 사업 추진 현황을 알렸다. 또한 오는 24일 봉화군 베트남 유적지 충효당에서 열리는 ‘한국·베트남 글로벌 문화교류행사’에 베트남 문화체육관광부 장관의 참석을 요청했다.

또 럼 당 서기장은 한국 우호인사들이 베트남 국민과 국가에 보여준 애정에 감사를 표하며, 양국이 모든 분야에서 협력을 지속해서 강화해 굳건한 유대관계를 이어가길 바란다고 뜻을 밝혔다.

봉화군은 오는 8월 말 예정인 경주 APEC 문화장관급 회담에 참석하는 베트남 문체부 관계자들을 봉화군 충효당 일원에 초청해,양국 교류행사를 진행할 계획이다

이 행사는 한국과 베트남 관계자들을 한 자리에 초청해 베트남인의 날 행사, 리태조 동상 제막식, 다문화커뮤니티센터 개관식 등 다양한 주제로 진행될 예정이다.