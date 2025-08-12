박강수 마포구청장 대장홍대선 레드로드 역사 위치 변경 요구...이필형 동대문구청장 청량리역~왕십리역 1차선 신설 촉구 1인 시위

[헤럴드경제=박종일 선임기자]코로나19시절 다 죽어가던 홍대 상권을 살리기 위해 만들어 놓은 레드로드에 폭탄(?)이 떨어져 홍대상인들을 중심으로 대장홍대선 역사 설치 반대가 큰 이슈가 되고 있다.

또 동대문구는 수인 분당선 청량리역~왕십리역 단선을 추가해 줄 것을 강력히 요구하고 있다.

박강수 마포구청장 대장 홍대선 레드로드 역사 변경 요구 시위

마포구(구청장 박강수)는 지난달 7일 레드로드 서교예술실험센터에서 열린 ‘대장홍대선 레드로드 역사 반대 비상대책 회의’를 열어 레드로드 역사 설치를 강력하게 반대했다.

부천 대장 신도시와 마포구 홍대입구역을 잇는 총연장 21km 규모의 광역철도 노선으로, 현재 레드로드 R1과 R2 사이에 역사 위치가 계획되어 있으며 대규모 공사가 수반될 예정이다.

상인회가 주관한 이번 회의에는 박강수 마포구청장을 비롯해 홍대걷고싶은거리 상인회, 마포구 소상공인연합회, 소상공인번영회, 레드로드 상인회 관계자 등이 참석해 역사 예정 위치에 대한 우려를 공유했다.

아울러 현재 계획된 역사 위치는 국제관광명소로 널리 알려진 레드로드로 이미 관광객이 밀집하고 상권이 안정적으로 형성된 지역이라는 점을 강조했다.

이에 마포구는 이 구간에 대한 장기 공사가 진행되면 약 6년간 접근성 저하와 환경 변화로 상권이 심각하게 위축될 수 있다는 점에 공감하며 역사 위치에 대해 신중한 재검토 의견을 피력하고 상인회 등과의 긴밀한 협력을 이어 나갈 것을 결의했다.

앞서 대장홍대선 공사로 인한 피해 가능성을 인지한 마포구는 7월 4일, 국토교통부와 서울특별시, 서부광역메트로주식회사에 현재 예정 중인 역사 위치를 변경할 것을 요구하는 공문을 발송했다.

또 버스킹과 문화행사가 상시 열리는 공간이라는 점과 장기 공사로 인한 상인 영업 손실 등 구체적인 사유를 명시하며, 역사 위치를 레드로드 구간에서 홍대입구역 사거리 방향으로 이전할 것을 요청했다.

마포구는 앞으로도 주민과 상인들의 목소리를 바탕으로 역사 위치 조정을 위해 관계 기관과 지속해서 협의하고, 지역 피해 최소화를 위한 모든 행정적 대응에 나설 방침이다.

박강수 마포구청장은 “대장홍대선 사업이 레드로드 상권과 직결되는 문제인 만큼 충분한 소통과 현실성 있는 설계가 반드시 전제되어야 한다”며 “마포구는 주민과 소상공인의 삶이 침해되지 않도록 끝까지 함께하겠다”고 말했다.

이에 따라 마포구 관계자는 국토부를 방문, 이같은 입장을 전달해 국토부 관계자들로부터 “검토하겠다”는 의견을 듣고 돌아온 것으로 알려졌다.

대장 홍대선 레드로드 역사 설치는 실시 설계전이라 충분히 위치 변경이 가능할 것으로 보인다.

이필형 동대문구청장 12일 오전 ‘청량리역~왕십리역 간(약 1km) 단선전철’ 신설의 조속한 추진 촉구 1인 피켓 시위

이필형 동대문구청장은 ‘청량리역~왕십리역 간(약 1km)의 단선전철’ 신설의 조속한 추진을 촉구하며 12일 청량리역 광장에서 1인 피켓 시위를 했다.

이날 아침 7시 30분부터 1시간 동안 이 구청장은 청량리역 광장과 수인분당선 출입구 앞에서 피켓을 들었다.

1인 시위는 강남권 이동 주민의 극심한 불편을 해소하고 수인분당선 단선전철의 조속한 추진을 바라는 구민의 열망 속에서 진행됐다.

이 구청장은 “수도권 동북부 철도망의 핵심 거점인 청량리역발 수인분당선 단선전철 신설은 우리 구의 사활이 걸린 사업”이라며, “조속한 정상 추진을 위해 최선을 다하겠다.”라고 말했다.

동대문구는 수인분당선 단선전철 신설의 정상화를 위해 자체 타당성 조사 용역을 추진하고, 경기도 남양주시와 업무협약을 체결하는 등 구민 숙원사업 실현을 위한 행정적 지원에 총력을 기울이고 있다.

특히 지난 6월 완료된 자체 타당성 조사 용역 결과, 기존 용역 대비 경제성이 향상된 것으로 확인되어 국토교통부 및 국가철도공단과 지속적으로 협의를 이어가고 있다.