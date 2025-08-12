2분기 영업이익 151억원 전년比 71%↑…깜짝 실적 ‘아이온2’로 실적 상승 기대

‘게임 명가’로 꼽히는 국내 대표 게임사 엔씨소프트가 부활의 조짐을 보이고 있다. 체질 개선을 위한 대수술 이후 성과가 가시화되고 있다.

특히 최대 기대작 ‘아이언2’ 출시를 앞두고 있다. ‘아이언2’에 대한 기대감이 갈수록 커지고 있어, 올해를 기점으로 본격적인 실적 개선이 예고된다.

엔씨소프트는 12일 공시를 통해 올해 2분기 연결 기준 매출 3824억원, 영업이익 151억원, 당기순손실 360억원을 기록했다고 밝혔다. 매출과 영업이익은 전분기 대비 각각 6%, 189% 증가하고, 전년 동기 대비로는 4%, 71% 상승했다. 당기순이익은 환율 변동으로 외화 관련 손익이 감소해 적자를 기록했다.

지역별 매출은 한국 2448억원, 아시아 691억원, 북미·유럽 262억원으로 나타났다. 로열티 매출은 423억원이다. 해외·로열티 매출의 비중은 전체 매출의 36%를 차지했다.

PC 게임 매출은 전분기 대비 10% 증가한 917억원으로 집계됐다. 모바일 게임 매출은 전분기 대비 6% 늘어난 2190억원이다.

엔씨소프트는 올해 들어 흑자 전환에 성공한 이후 실적 개선폭을 높이고 있다. 특히 2분기는 이렇다할 신작 출시가 없는 게임업계 비수기임을 감안하면 매우 양호한 실적이라는 평가다.

엔씨소프트가 게임 명가의 자존심을 회복한 배경에는 대대적인 체질 개선과 포트폴리오 다각화가 있다. 지난해 26년 만에 적자를 기록한 엔씨소프트는 올해 2월 IP를 분리해 4개의 독립 스튜디오 체제를 구축했다. 또 본사 인원을 3100명까지 감축했다.

뿐만 아니라 엔씨소프트 대표 PC 게임 ‘아이온’의 신규 서버를 출시하며 올해 2분기에만 전분기 대비 53% 성장한 130억원의 매출을 기록했다. 모바일 게임 ‘리니지2M’도 동남아시아로 글로벌 서비스 지역을 확장하며 전분기 대비 27% 증가한 480억원의 매출을 달성했다.

엔씨소프트는 올해 4분기 ‘아이온2’를 출시해 상승세를 이어간다는 전략이다. 올해 하반기 최고 기대작으로 주목받고 있는 차세대 MMORPG ‘아이온2’에 대한 기대감이 매우 높다. 엔씨소프트는 ‘아이온2’를 한국과 대만에서 먼저 출시한 뒤 내년 중반까지 북미·유럽 등 글로벌 시장으로 서비스 권역을 확장할 계획이다.

앞서 ‘아이온2’ 정식 출시 전 이용자 대상 비공개 테스트에서도 호평이 쏟아졌다. 테스트 참가자들은 뛰어난 캐릭터 커스터마이징, 수준 높은 그래픽 퀄리티, 준수한 타격감, 논타깃 전투에 높은 점수를 줬다.

엔씨소프트는 이용자 테스트에서 확인된 의견을 바탕으로 ‘아이온2’의 콘텐츠 고도화 작업을 진행하고 있다.

엔씨소프트는 이외에도 글로벌 게임 포트폴리오 확장과 신성장 동력 확보를 목표로 최근 모바일 캐주얼 센터를 신설했다. 인공지능(AI) 기술과 데이터 사이언스 역량을 모바일 캐주얼 게임 분야로 확장한다는 계획이다.

증권가에서는 엔씨소프트의 본격적인 실적 반등을 예상하며 긍정적인 전망을 쏟아내고 있다. 정호윤 한국투자증권 연구원은 “엔씨소프트는 오래전부터 기다려온 변곡점에 진입하고 있다”며 “새로운 관점으로 기업을 바라볼 시기”라고 말했다.

김현용 현대차증권 연구원은 “‘아이온2’ 출시 효과로 영업이익이 수직 상승할 것이 확실시된다”고 전했다.

박혜림 기자