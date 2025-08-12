‘플래티넘 건강 리셋 월렛’ 혁신성 인정

태광그룹 금융계열사인 흥국화재는 손해보험협회로부터 최근 출시한 신상품 ‘플래티넘 건강 리셋 월렛’의 배타적 사용권을 받았다고 12일 밝혔다.

플래티넘 건강 리셋 월렛의 ▷보장금액 한도 리셋 구조 ▷잔여 가격 결정 방식(Residual Pricing) 기법 등 총 2건의 항목에 대해 혁신성과 선도성을 인정받아 각각 6개월과 9개월의 배타적 사용권 부여가 확정됐다.

상품은 암, 뇌혈관질환, 심장질환 등 3대 중증 질환과 비급여 치료비, 입원·간병비 등을 최대 10억원 한도의 통합 보장으로 제공하는 상품이다. 고객이 일부 담보를 사용한 경우에도 남은 잔액이 있으면 20년마다 갱신 시 보장 금액을 다시 10억원으로 복원해 주는 것이 특징이다. 이는 고령화 사회에서 장기적이고 지속적인 보장의 필요성을 충족하기 위한 실용적 설계로 평가된다.

특히, 업계 최초로 잔여 가격 결정 방식 기법을 도입해 고객이 생전에 사용하지 않은 보장 잔액의 30%를 상해사망보험금으로 전환해 지급하도록 했다.

또한, 상품 설계에 ‘코퓰러’ 통계 기법을 적용했다. 담보 간 의존성을 적절히 반영할 수 있는 기법인 코퓰러 통계를 활용해 3대 질병(암·뇌·심 질환)의 비급여 치료 항목들을 하나의 통합 한도 내에서 자유롭게 활용할 수 있도록 구성했다. 박성준 기자