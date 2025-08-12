‘2024 사회공헌백서’ 발간 드림·동행·나눔·민생 4개 테마

KB국민은행(은행장 이환주·사진)은 작년 한 해의 사회공헌 활동과 성과를 소개하는 ‘2024 사회공헌백서’를 발간했다고 12일 밝혔다.

이번 백서에는 ▷KB 드림 웨이브(Dream Wave) 2030 ▷행복을 위한 동행 ▷세상을 바꾸는 나눔 ▷민생금융 등 4개의 테마로 국민은행이 실천하는 다양한 사회공헌활동을 담았다.

세부적으로는 교육격차 해소와 기회 불평등 완화, 미래 인재 양성을 목표로 하는 KB라스쿨과 저출생·돌봄공백 문제 해소를 위한 거점형 늘봄센터 확대, 기브 러브(Give Love) 매칭 기부 캠페인 등 프로그램을 통해 포용금융에 앞장서는 국민은행의 노력을 소개했다.

2012년부터 매년 사회공헌백서를 발간해 온 국민은행은 ESG(환경·사회·지배구조) 선도기업으로서 종이 사용을 줄이고 환경 보호에 앞장 서기 위해 이번 백서를 온라인으로만 공개한다.

국민은행 관계자는 “차별화된 사회공헌활동이 국민의 삶에 힘이 되길 바란다”며 “앞으로도 사회·경제적 어려움을 겪는 분들이 희망을 잃지 않도록 지속적으로 포용금융을 확대해 나가겠다”고 말했다. 김은희 기자