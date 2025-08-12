최태원 SK 회장 제안으로 출범 사회적가치 생태계 플랫폼 성장 대학생·日사회적기업 관계자 참여

올해로 7년째인 국내 대표 사회적가치(SV) 생태계 플랫폼 ‘SOVAC(Social Value Connect) 2025’가 참여 대상을 대폭 확대한다.

12일 SOVAC 사무국에 따르면 SOVAC 2025가 오는 25~26일 서울 삼성동 코엑스에서 ‘지속가능한 미래를 디자인하다’를 주제로 열린다. 행사에는 사회적기업, 소셜벤처, 비영리조직 등 180여 개 SOVAC 파트너사들이 참석한다.

SOVAC 사회적기업·소셜벤처 생태계 전문가와 시민들이 사회적가치 창출 방안을 찾기 위해 교류하고 소통하는 행사다. 최태원(사진) SK그룹 회장이 제안해 2019년 출범했다. 다양한 이해관계자들이 참여하는 사회적가치 플랫폼으로 성장하기 위해 지난해부터 대한상의 ‘대한민국 사회적가치 페스타’에 공동 주관 형식으로 참여하고 있다.

이번 SOVAC에서는 ▷고령화 사회의 시니어 자립 ▷청년과 로컬의 동반성장 ▷사회적 금융 활성화 등을 주제로 14개의 강연·토의 세션이 진행된다. 사회적가치 생태계 리더, 정부 관계자 등과 함께 생태계의 오늘과 미래를 논의하는 ‘SOVAC Flagship(플래그십) 세션’도 신설됐다.

특히 올해 행사는 미래 세대와 글로벌 참여도 늘렸다. 올해 처음 열리는 ‘SKT FLY(플라이) AI × SOVAC Challenger(챌린저)’는 66명의 대학생이 인공지능(AI)을 활용해 기후위기, 고령화, 장애인 고용 등 사회문제의 해결 방안을 찾는 프로그램이다.

일본의 사회적기업, 임팩트 투자 생태계와 협력 방안을 모색하는 글로벌 세션도 예정돼 있다. 해당 세션에서는 양국 참가자들은 ▷한·일 사회적가치 생태계 교류 및 연대 강화 ▷양국 스타트업 육성 및 교류 ▷정책·민간 생태계 간 협력 모델 발굴 등을 논의하게 된다. 저출산 고령화와 청년실업 등 비슷한 사회문제로 고민하는 두 나라가 연대하고 협력을 강화하자는 취지다.

마켓·판매 부스에서는 50여개 사회적기업이 일반인들을 대상으로 상품을 판매하고 판매 수익금을 결식아동에 기부하는 바자회도 진행된다.

행복얼라이언스, 비콥코리아, 온기 등 12개 비영리조직들은 ‘함께 만드는 더 나은 세상’을 주제로 카카오가 운영하는 기부 플랫폼 ‘카카오같이가치’와 기부 캠페인을 진행한다. 일반 관람객들은 ‘카카오같이가치’를 통해 ▷아동 급식 지원 ▷청소년 교육 ▷환경문제 해결 ▷학교폭력 예방 등을 후원할 수 있다. 고은결 기자