현대차 정몽구 재단은 지난 7일(현지시간) 미국 애틀란타에서 개최된 제38회 한미과학기술학술대회(이하 UKC 2025·사진)에서 한미 양국 과학기술인들을 대상으로 한 포럼을 개최했다고 12일 밝혔다.
특히 재단은 한국과 미국의 지속가능한 글로벌 사회를 위한 과학기술 혁신 사례를 공유하고 논의하기 위해 포럼을 개최했다. 김성우 기자
“외부검증 받자” 한화 vs DL, 여천NCC 두고 갈등 격화
[헤럴드경제=서경원 기자] 석유화학 업황 악화로 부도 위기를 맞은 여천NCC(나프타분해시설)의 자금 지원 길이 열리게 됐지만 공동 대주주인 한화와 DL 사이의 공방전이 지속되면서 양사의 갈등이 격화되고 있다. 양사가 이번 사태 책임을 두고 서로를 겨냥하며 연일 날 선 비판을 제기하면서 첨예한 대치 상태를 이어가고 있다. 한화그룹은 12일 ‘여천NCC 세무조
신화 이민우 “교제 3개월 만에 임신”…싱글맘 약혼자 공개
[헤럴드경제=고승희 기자] 1세대 K-팝 그룹 신화 이민우가 결혼 발표와 함께 약혼녀의 임신 사실도 공개했다. 이민우는 9일 방영된 KBS 2TV 예능 ‘살림하는 남자들 시즌2’에 출연, “(약혼녀가) 홑몸이 아니다. 배 속에 아이가 있다”며 기쁜 소식을 들려줬다. 이민우의 약혼자는 재일교포 3세로, 이혼 후 6세 딸을 기르고 있는 싱글맘이다. 두 사람은 2013년 지인 모임에서 처음 만나 2018년 마지막으로 만난 뒤 오랜만에 재회해 연인 사이로 발전했다. 2세는 양양 여행 중 생겨 태명을 ‘양양’으로 지었다. 교제 3개월 만에 생긴 기쁜 소식이다. 이민우는 현재 부모님과 거주하는 집에 약혼자, 그의 딸과 함께 살기 위해 부모님을 설득 중이다. 그는 사기를 당하고 고정 소득도 없어서 경제적 어려움을 겪었다며 “집 문제부터 교육 문제까지 고민이 많다”고 했다. 그러면서 “부모님을 위해서라도 아이를 한국에서 낳는 게 맞는다고 생각한다. 가족들이 허락해 주신다면 다 함께 지내고 싶다”고
‘미쳤다’ 소리 들으며 영끌해 산 집…“현금 1억이 30억 됐다”
[헤럴드경제=김보영 기자] 1억원의 종잣돈을 가지고 서울 송파구 잠실동 아파트를 매수했던 투자자가 20여년 만에 30억원 아파트로 결실을 맺게 됐다고 밝혀 화제다. 최근 부동산 커뮤니티 ‘부동산 스터디’에는 ‘현금 1억이 30억이 됐네요’라는 제목의 게시물이 올라왔다. 글쓴이 A씨는 “2004년 당시 현금 1억원 있었는데, 부족한 자금은 전액 대출받아 잠실주공1단지를 4억8000만원에 샀다”고 밝혔다. 그는 “당시에는 ‘미쳤다’는 소리까지 들었지만 지금 보면 큰 결심이었다”고 회상했다. A씨가 공개한 매매계약서를 보면, 그는 2004년 11월 전용면적 43㎡(13평) 잠실주공1단지 소형 아파트를 매입했다. 당시는 IMF 외환위기 이후 집값이 빠르게 반등하며 ‘부동산 버블’ 논쟁이 일어나던 시기였다. 이후 2008년 글로벌 금융위기로 집값이 다시 급락하면서 “아파트로 돈 버는 시대는 끝났다”는 비관론이 확산됐지만, A씨의 선택은 옳았던 것으로 드러났다. 이 아파트는 재건축을 거쳐 20
“지역화폐 아궁이에 태우고 있다” 가정집서 수천만 원어치 소각하다 발각돼
[헤럴드경제=한지숙 기자] 경북 영양군 한 가정집에서 유효기간이 지나지 않은 수천만 원 어치의 지역화폐를 불법 소각하고 있다는 신고가 들어와 경찰이 조사에 나섰다. 25일 영양군과 경찰에 따르면 지난 22일 “가정집에서 지역화폐와 상품권을 아궁이에 태우고 있다”는 신고가 사진 제보와 함께 경찰에 접수됐다. 경북 영양경찰서가 현장을 확인한 결과 해당 집은 모 축협 직원 A씨 부모 집이었다. 아궁이 주변에선 4000만원 어치에 달하는 지역화폐 다발이 발견된 것으로 전해졌다. 모두 발행일이 2022년으로 유효기간이 2027년까지인 ‘영양사랑상품권’으로 확인됐다. 지역화폐의 출처를 추적한 영양군은 청송·영양축협에서 현금으로 환전된 상품권이 은행의 정식 폐기 절차를 거치지 않고 계약직 직원 A 씨의 부모 집에서 불법으로 소각된 것을 확인했다. 해당 축협은 올해 3월까지는 현금 환전한 뒤 사용할 수 없는 지역화폐를 자체 소각해 왔다. 이후 영양군청이 폐기 업무를 관리하는 것으로 변경된 것으로