현대차 정몽구 재단은 지난 7일(현지시간) 미국 애틀란타에서 개최된 제38회 한미과학기술학술대회(이하 UKC 2025·사진)에서 한미 양국 과학기술인들을 대상으로 한 포럼을 개최했다고 12일 밝혔다.

특히 재단은 한국과 미국의 지속가능한 글로벌 사회를 위한 과학기술 혁신 사례를 공유하고 논의하기 위해 포럼을 개최했다. 김성우 기자


