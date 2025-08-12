유예 마지막날 11월까지 연장 행정명령 서명 APEC 앞두고 美中 정상회담 분위기 고조 中은 美방산 이중용도물자 수출통제 중단

도널드 트럼프 미국 대통령이 중국과의 ‘관세 휴전’을 90일 더 연장하기로 했다.

트럼프 대통령은 중국과 지난 5월 합의한 90일간의 ‘관세 휴전’ 마지막 날인 11일(현지시간) 90일 더 연장하는 내용의 행정명령에 서명했다고 로이터통신 등은 이날 보도했다. 이로써 미중 관세전쟁 재개로 인한 ‘파국’은 일단 피하게 됐다.

트럼프 대통령은 이날 중국과의 ‘관세 휴전’을 90일 더 연장하는 내용의 행정명령에 서명했다고 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜을 통해 밝혔다.

트럼프 대통령은 게시글에서 “나는 방금 중국에 대한 관세 유예를 90일 더 연장하는 행정명령에 서명했다”며 “(기존 미·중) 합의의 다른 모든 조항은 그대로 유지된다. 이 사안에 주목해줘서 감사하다!”고 덧붙였다.

양국이 무역 갈등을 11월 초까지 봉합하기로 하면서 10월 말∼11월 초 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 전후로 트럼프 2기 행정부 첫 미·중 정상회담 개최 가능성도 고조된다.

이날 중국 정부도 미국 방산업체를 대상으로 한 이중용도(민간·군사 용도로 사용 가능)물자 수출통제를 중단하기로 했다. 중국 정부는 지난 1월 미국 군수기업 28곳에 대해 자국 기업의 이중용도 물품 수출을 금지하는 제재 조치를 단행한 바 있다.

앞서 양국은 지난 4월 서로에 100% 넘게 관세율을 올리며 ‘강대강 대치’를 이어갔다. 이후 지난 5월 양국은 제네바에서 열린 고위급 무역 회담을 통해 각각 115% 포인트씩 관세율을 대폭 낮추기로 합의했다.

당시 양측은 각자 수입품을 겨냥한 추가 관세율 115% 가운데 4월 매겨진 91%포인트는 취소하고 24%포인트에 대해선 적용을 90일 유예하기로 했다.

이후 중국의 대미 희토류 수출 통제와 미국의 대중 첨단 반도체 수출 제한과 관련한 이견을 조율하기 위해 6월 런던에서 2차 고위급 무역회담이 열렸고, 이어 지난달 28∼29일 스웨덴에서 열린 3차 회담에서 양측은 관세 유예를 90일 더 연장하는 방안에 잠정 합의했다. 하지만 트럼프 대통령은 이날까지 최종 결정을 미뤄왔다. 그러다 유예 마지막날인 11일 90일 추가 연장 행정명령에 서명한 것이다.

트럼프 대통령은 이날 새벽 소셜미디어 ‘트루스소셜’에 “중국이 미국산 대두 주문을 조속히 4배로 늘리기를 희망한다”며 “이는 중국의 대미 무역 적자를 크게 줄이는 방법이기도 하다”고 적으며, 중국의 미국산 농산물 수입 확대에 대한 기대감을 나타내기도 했다.

지난 7일부터 전 세계를 상대로 국가별 ‘상호관세’를 부과하기 시작한 트럼프 대통령이 최대 갈등 상대인 중국과는 ‘관세 휴전’을 연장함으로써 자신이 촉발한 관세 전쟁의 불확실성을 다소 완화한 것으로 평가된다.

전직 미국 통상당국자이자 현재 킹앤드스폴딩 법률사무소 소속인 라이언 마제로스는 “이번 조치로 양측이 무역 현안을 풀 시간을 벌게 됐다”며 “가을에 기본 합의안을 도출하기 위해 불안감을 낮추는 효과가 있을 것”이라고 기대했다.

다만 ‘트럼프발 관세 전쟁’은 계속 이어질 전망이다. 트럼프 대통령은 반도체, 의약품 등 특정 품목에 대한 관세 부과 계획을 이미 예고한 상태다. 정목희 기자