국가대표 AI 5팀, 줄줄이 채용 공고 “합격만 하면 2000만원” 쟁탈전 격화 “정부 차원의 중장기 육성 전략 시급”

“출근 안 해도, 합격만 하면 2000만원 줍니다.”(뤼튼테크놀로지스)

“합격하면 500만원 드립니다.”(놀유니버스)

이처럼 국내 ICT업계가 인재난에 허덕이고 있다. ‘국가대표 인공지능(AI)’ 경쟁에 나선 정예팀 5곳에 선정된 국내 대표 기업들도 인재 부족으로 인해 경쟁적으로 채용을 서두르고 있다. 국내에 손꼽히는 대표 ICT 기업마저도 인재 확보가 쉽지 않은 실정이다.

급기야 스타트업과 일부 기업에선 합격만 해도 수백~수천만원의 ‘합격 축하금’을 주는 진풍경까지 이어지고 있다.

글로벌 기술 경쟁이 결국 ‘인재 싸움’이 되는 만큼, 우수한 인재를 유치하기 위한 인재 쟁탈전이 더욱 치열해질 전망이다.

12일 ICT업계에 따르면 정부가 주도하는 ‘독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트’에 선정된 정예팀 5곳(네이버클라우드·SKT·LG AI연구원·NC AI·업스테이지)이 선정 발표일인 지난 4일을 기점으로 줄줄이 채용 공고를 내놓고 있다.

세부적으로 LG AI연구원 석·박사를 대상으로 ‘독자 AI 파운데이션 모델 개발자 인턴십’ 채용에 나섰다. 채용된 인턴은 학습 데이터 수집, 생성, 가공 방법 연구, 개발 등의 업무를 맡게 되고 파운데이션 모델의 성능 향상 방법 연구 개발 등에 참여하게 된다.

LG AI 연구원 관계자는 “혁신적인 AI 모델을 직접 개발하고 LG AI 연구원의 기술력을 바탕으로 글로벌 경쟁력을 갖춘 최고 수준의 AI 기술을 만들고자 한다”고 채용 배경을 설명했다.

앞서 업스테이지도 이달 초 AI 관련 정규직 채용을 시작했다. 엔터프라이즈 AI 기술을 성공적으로 도입할 수 있도록 모델을 개발하고 AI 컨설팅 등의 업무를 맡게 된다.

LLM 관련 분야의 석사 학위를 보유하고 있거나 2년 이상의 실무 경험을 가진 연구자를 대상으로 한다.

NC AI는 5년 이상의 소프트웨어 엔지니어링 경험이 있는 연구자를 대상으로 ‘데이터 처리 개발자’, ‘AI 플랫폼 개발자’, ‘AI 서비스 프론트엔드 개발자’를 채용하는 공고를 등록했다.

네이버클라우드 역시 멀티모달 거대언어모델(LLM) 개발자’ 채용에 나섰다. SKT도 ‘국책과제 수행 보안체계 운영 지원 직무’ 채용을 시작했다.

정부의 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트는 글로벌 AI 모델의 95% 이상 성능을 가진 독자 AI 모델 개발을 목표로 하는 국가사업이다. 국내 15개 팀에 대해 서면평가·발표평가를 진행한 후, 지난 4일 5개 팀을 선정했다. 선정된 팀은 올해 정부로부터 그래픽처리장치(GPU), 데이터, 인력 채용 등에 대해 약 2000억원 규모의 예산을 지원받는다.

특히 6개월마다 평가를 거쳐 한 팀씩 탈락, 2027년 상반기 최종 2팀만 남게 된다. 국내 대표 기업들의 AI 기술 경쟁이 치열해진 만큼, 정예팀 5곳 모두 ‘AI 개발자’를 중심으로 인재 채용이 시급해진 모습이다.

이 때문에 업계에선 정부의 ‘독자 AI 개발 프로젝트’를 기점으로 ‘AI 인재 쟁탈전’이 치열해졌다는 목소리가 이어지고 있다.

업계 관계자는 “정부 주도 대규모 프로젝트로 인력 확보 쟁탈전이 대기업 중심으로 가속화되는 모습”이라며 “특히 멀티모달 LLM은 전문 인력이 적은 분야로, 쟁탈전이 거셀 전망”이라고 했다.

또 다른 업계 관계자는 “국책 사업은 단기 인재 확보에 집중돼, 신입 개발자 교육 등 장기적 인재 양성 체계가 소홀해질 위험이 있다”며 “정부 차원에서 중장기 육성 전략도 고민하길 바란다”고 했다.

아울러 스타트업 등 상대적으로 규모가 작은 ICT 기업의 인재난은 더욱 심하다. 앞서 올해 상반기 뤼튼테크놀로지·토스가 AI 관련 직무 채용에서 각각 합격 축하금 2000만원·면접비 100만원을 지급하면서 업계 내 인재 쟁탈전이 심화된 바 있다. 차민주 기자