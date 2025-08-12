NH투자증권(대표이사 윤병운)은 디지털 자산관리 플랫폼 ‘디지털케어 서비스’를 전면 개편하고 누구나 부담 없이 이용할 수 있도록 ‘무료 체험하기’를 도입했다고 12일 밝혔다. 이번 개편으로 서비스 접속성과 이용 편의성을 높여 자산관리 서비스의 진입 장벽을 크게 낮췄다는 설명이다.

NH투자증권 QV(큐브) 신규 고객(디지털자산관리센터 지정)이라면 계좌 개설 즉시 3개월간 프리미엄 콘텐츠를 무료 체험할 수 있다. 체험 기간 종료 시 잔고가 1000만원 이상이면 별도 절차 없이 정식 서비스로 전환되며, 그보다 미만일 경우 자동 해지된다.

NH투자증권의 디지털케어 서비스는 ▷담당 디지털어드바이저를 통한 신속한 투자 상담 ▷‘마이자산케어’ 기반의 실시간 자산 변동 알림 등 맞춤형 자산관리 등을 지원한다. 고객은 투자 상담 신청 시 대기 시간 없이 전담 어드바이저와 연결되어 맞춤형 전략을 안내받을 수 있으며 보유 자산·권리 변동 등 핵심 정보도 실시간 확인 가능하다. 경예은 기자