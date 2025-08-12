- 김치硏, 중국 문헌 인용 오류로 왜곡 배추김치 역사 새롭게 밝혀

[헤럴드경제=구본혁 기자] 조선시대 중국 문헌 인용 오류로 배추김치 역사가 왜곡된 사실이 새롭게 밝혀졌다.

과학기술정보통신부 산하 정부출연연구기관인 세계김치연구소는 배추김치의 기원이 기존 학계의 인식보다 약 300년 앞선 15세기 중엽으로 거슬러 올라간다는 새로운 연구 성과를 발표했다고 11일 밝혔다.

그동안 학계에서는 배추김치의 기원을 1766년 홍만선이 저술한 ‘증보산림경제’에 기록된 ‘숭(菘, 배추)’을 이용한 침저법으로 인식해 왔다. 그러나 이번 연구에서는 1450년경 간행된 조리서 ‘산가요록’에 기록된 ‘백채(白菜) 물김치’ 조리법이 현전(現傳)하는 가장 오래된 배추김치 관련 기록임을 새롭게 규명했다. 이 결과에 의하면 우리나라 배추김치의 역사는 기존 학설보다 약 300년 앞당겨졌다.

배추김치가 18세기 이후에 등장했다는 기존의 오해는 1716년 발간된 ‘산림경제’에서 비롯됐다. 저자 홍만선이 중국 농서 ‘신은지’와 조선 농서 ‘한정록’의 내용을 인용하는 과정에서 ‘백채’를 잘못하여 ‘머휘(머위)’로 표기한 것이 원인이었으며, 이러한 오류가 이후 학계의 검증 없이 계속 인용되면서 잘못 정착된 것으로 드러났다.

박채린 세계김치연구소 책임연구원은 “중국의 고문헌과 조선시대의 농서 및 음식서, 어학서 등을 다각도로 분석한 결과, 홍만선의 오류를 명확하게 규명할 수 있었다”며 “산가요록을 비롯한 조선 전기의 주요 문헌에 등장하는 ‘백채’가 머위가 아니라 배추임을 사료적·조리학적·식물학적 근거로 입증했다”라고 밝혔다.

또한 “배추가 조선 전기, 더 나아가 고려 말기부터 한반도에 유입되어 귀한 식재료로 널리 자리 잡았고, 이를 활용한 김치 제조법이 이미 널리 보급되었음을 이번 연구를 통해 실증적으로 밝혔다”고 덧붙였다.

이번 연구 결과는 오랜 기간 지속된 문헌 해석의 오류를 바로잡아 민족의 대표 음식인 배추김치의 역사를 새롭게 정립했다는 점에서 학계로부터 큰 의미와 가치를 인정받고 있으며, 연구 성과는 서울대학교 규장각한국학연구원의 학술지 ‘한국문화’ 110호에 게재됐다.