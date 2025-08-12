응모 시 바캉스 지원금 추첨 제공 인구감소지역 여행 최대 7% 단독 할인

[헤럴드경제=정호원 기자] 신한카드는 국내여행 지원금과 최대 7% 할인 혜택을 제공하는 ‘2025 국내여행 썸머 페스타’를 개최한다고 12일 밝혔다.

신한카드는 이번 행사를 통해 소비를 촉진하고 지역 경제를 활성화하는데 주안점을 뒀다.

먼저 오는 9월 6일까지 이벤트에 응모하고 국내에서 15만원 이상 이용한 고객을 대상으로 추첨을 통해 바캉스 지원금 ▷15만원(100명) ▷1만5000원(1000명) ▷1500원(1만명)을 제공한다. 국내 온·오프라인 가맹점에서 이용한 신한카드 고객이 대상이다.

행정안전부가 선정한 인구감소지역으로의 여행을 앞둔 고객을 위한 최대 7% 단독 할인 혜택도 마련했다. 전월 실적 이용조건 없이 적용된다.

우선 제천 여행객은 신한카드가 마련한 단독 힐링 패키지를 이용할 수 있다. 족욕 체험, 국립제천치유의숲 숲테라피 등 일정을 6% 할인 혜택으로 즐길 수 있다.

울릉도, 독도를 여행하는 이에게는 전용 차량, 전담 기사와 함께하는 최대 4인 소규모 투어를 7% 할인해 준다. 이 외에도 평창, 영암을 포함한 인구감소지역 여행 상품을 단독 할인 혜택으로 제공한다.

신한카드 관계자는 “내수 진작과 인구감소지역 관광 독려를 위한 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 상생소비 활성화를 위한 이벤트를 확대 운영하겠다”고 전했다.