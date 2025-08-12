[헤럴드경제=최원혁 기자] 한국식 바비큐를 판매하는 한 식당의 테이블 불판에서 구더기가 기어 다니는 영상이 틱톡에 공개되자 위생 논란이 불거졌다.

11일 다수의 온라인 커뮤니티에는 이 같은 장면을 담은 영상이 뒤늦게 확산한 데 이어 ‘영상 출처를 찾았다’는 내용의 게시물이 잇따라 올라왔다.

영상에는 고기가 구워지고 있는 불판 가장자리로 흰색 구더기가 바글바글 보이는 충격적인 모습이 담겼다.

해당 영상은 지난 5월 한 필리핀 여성이 처음 올린 것으로 파악됐다. 그는 7초 분량의 영상을 올리면서 영어로 “조심하라”라는 짤막한 메시지와 ‘삼겹살’ 등 해시태그만 올렸다. 정확히 어느 나라에 있는 식당인지 구체적인 설명은 덧붙이지 않았다.

틱톡 영상의 조회수는 2600만회를 넘겼다. ‘식욕을 잃었다’, ‘삼겹살이 먹고 싶었는데 생각이 바뀌었다’, ‘환불받아야 한다’, ‘한국에 있는 식당인가’ 등 여러 언어로 된 댓글이 이어졌다.

일부 이용자들은 해당 식당이 한국에 있는 것으로 오해하기도 했다. 그러나 영상을 보면 한국인들이 일반적으로 삼겹살로 인식하지 않는 전혀 다른 부위가 불판 위에 올려져 있고 옆에는 한국에서 보기 힘든 낯선 소스도 보인다.

다만 일부 해외 매체들은 이번 사태를 ‘필리핀 소재 한국식 바비큐 음식점에서 발생한 것’이라고 보도하면서 왜곡된 논란으로 번질 가능성은 다소 줄어든 것으로 보인다.

한국의 경우 조리기구·시설이 불결하거나 해충·구더기 등 유충 발견시 현행법(식품위생법 제4조·제44조)상 2년 이하 징역 또는 2000만원 이하 벌금형에 처해질 수 있다.