25일 한미 정상회담 이후로 미뤄질 듯 여권 우위 국회 구도…조급할 필요 없는 개편 일정 기재부 분리·금융위 기능 재조정 공약 이행 전망 산업부 통상·에너지·조선해양플랜트 기능 이관 여부 주목

[헤럴드경제=배문숙·이태형 기자]이재명 정부의 국가 운영 청사진을 담은 국정기획위원회 대국민 보고가 13일로 예정된 가운데 정부조직 개편안 발표는 빨라야 이달말 늦으면 다음달 초로 미뤄질 전망이다.

조직 개편의 핵심 부처인 기획재정부와 산업통상자원부가 25일 열리는 한미 정상회담을 앞두고 한미 관세 협상 후속 조치, 새 정부 경제성장 전략 마련, 내년도 예산안 편성 등 굵직한 현안을 처리해야 하기 때문이다.

더불어민주당을 비롯한 범여권 우호 의석이 189석에 달해 정부조직법 통과에 큰 걸림돌이 없다는 점도 발표를 서두르지 않는 이유로 꼽힌다. 여당 우위의 국회 구도 속에 시급성이 약해지면서 정상회담 이후 보다 안정된 시점에 개편안을 내놓는다는 전략이다.

행정안전부 조직담당 관계자는 12일 “산업부 등 통상관련 부처가 대통령 방미 일정에 다 붙어 있는 상황으로 조직개편 발표가 다음주도 어렵다”면서 “빨라야 이달 말이고 다음달로 넘어갈 수 있다”고 말했다.

이어 “행안부가 보고한 조직개편안은 공약 내용을 그대로 이행하는 것으로 갈 것”이라며 “기재부는 기획예산처, 재정경제부로 분리하고 금융위원회는 정책 부분을 재정경제부로, 감독 부분을 금융감독위원회와 금감원이 같이 하게 되는 식이 될 것”이라고 덧붙였다.

그러면서 “금융 감독권에 대한 위헌 논란은 감독 권한 전체를 민간조직인 금감원으로 보낼 경우 위헌소지가 있다는 것이지 위원회와 금감원이 같이 할 경우는 이전 금융위, 금감원 공동 감독 체제와 크게 다를 것 없다”고 설명했다.

정치권과 관가에 따르면 국정위는 대국민 보고대회에서 123개 국정 과제를 발표할 예정이다. 당초 이날 조직개편안도 함께 발표할 방침이었으나 제외한 것으로 알려진다. 국정과제 발표와 조직개편을 동시에 발표할 경우, 국정과제가 묻힐 가능성이 높다는 우려에서 비롯된 것으로 보인다.

또 25일 열릴 한미 정상회담에서 주요 의제로 관세 협상의 세부 내용 확정이 꼽히는 상황에서 회담을 앞두고 관련부처인 산업부의 조직 쪼개기가 부담스럽다는 분위기도 감지된다. 이번 조직개편안에서 산업부의 통상, 에너지, 조선해양플랜트 업무를 이관할지가 초미의 관심사다.

통상기능 이관은 정권 출범마다 반복되는 이슈다. 하지만 지금처럼 한미 통상 협상이 긴박하게 돌아가는 상황에서 산업부에서 통상을 분리한다는 것은 혼란을 초래한다는 지적이 제기되고 있다.

이번 한미관세협상의 이끈 실무진들은 여한구 통상교섭본부장과 박정성 무역투자실장, 박종원 통상차관보, 김장희 대미협상TF팀장, 안홍상 미주통상과장 등으로 산업부에서 공직을 시작한 통상 베터랑이다. 산업부 출신으로 실무 협상단이 꾸려진 것은 산업부에서 통상 기능이 이관된 지 13년만에 처음이다. 그동안에는 외교부 출신인 유명희 전 통상교섭본부장을 비롯해 대학교수·변호사출신들이 협상단에 매번 포함돼 있었다.

특히 도널드 트럼프 미 행정부가 흡족한 카드로 여긴 한미 조선협력 패키지인 ‘마스가(MASGA)’ 프로젝트는 산업부에 조선해양플랜트과가 있었기에 가능한 기획으로 평가 받는다. 그러나 새 정부 출범이후 해양수산부의 부산 이전이 확정되면서 해수부는 산업부에서 조선해양플랜트과를 가져와야 한다고 주장하고 있다.

이 대통령의 후보시절 공약이었던 기후에너지부 신설도 대미협상의 동력을 앗아간다는 지적이 나오고 있다. 대미 협상의 주요 카드인 미국산 에너지 1000억달러 구매는 산업부 가스과 등 에너지정책실이 주도적으로 전략을 짜고 통상교섭본부와 긴밀하게 협력했기 때문이다.

에너지 정책이 산업 정책과 분리된다면 1993년 상공부와 동력자원부가 합쳐진 후 32년 만이다.

기재부를 기획예산처와 재정경제부로 분리하는 방안은 공약대로 추진될 것으로 보인다. 2008년 기획예산처와 재정경제부가 통합돼 기재부가 생긴 뒤로 17년 만에 기획예산처가 재탄생하는 셈이다. 공공 정책 기능도 기재부에서 분리하는 것으로 가닥이 잡혔다.