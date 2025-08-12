지난달 전 세계 선박 수주량 203만CGT 韓, 中 점유율 각각 16%, 75%

[헤럴드경제=한영대 기자] 글로벌 선박 시장 침체기가 길어지고 있다. 지난달 전 세계 선박 수주량이 전년 동기 대비 반토막 이상 난 것이다. 우리나라는 중국에 밀려 시장 점유율 2위에 머물렀다.

12일 영국 조선해운시황 전문기관 클락슨리서치에 따르면 지난달 전세계 선박 수주량은 203만CGT(58척)로 지난해 같은 기간(487만CGT)보다 58% 감소했다.

국가별로는 중국이 152만CGT(43척, 75%)를 수주하며 선두를 차지한 가운데 한국(33만CGT, 16%)은 2위에 머물렀다.

지난달 누적 기준 수주량은 2326만CGT(788척)로 전년 동기(4765만CGT) 대비 51% 줄었다. 중국, 한국 수주량은 각각 1303만CGT(56%), 524만CGT(23%)다. 지난해 같은 기간과 비교했을 때 59%, 37% 감소했다.

지난달 말 전 세계 수주잔량은 전월 대비 44만CGT 감소한 1억6479만CGT이다. 한국은 3522만CGT(21%), 중국은 9837만CGT(60%)를 기록했다.

지난달 말 클락슨 신조선가지수는 지난 6월(187.11)보다 0.46포인트 떨어진 186.65에 머물렀다. 선종별 선가는 초대형 컨테이너선(2만2000~2만4000TEU) 2억7300만달러, LNG운반선 2억5100만달러, 초대형 유조선(VLCC) 1억2600만달러를 기록했다.