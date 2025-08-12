도시락 제조 시설 구축, 지역 시니어 고용 폐지 수거 어르신에 손수레 등 근로환경 개선

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나금융그룹은 인천광역시와 ‘지역사회 시니어 일자리 창출과 취약계층 지원을 위한 업무협약’을 맺었다고 12일 밝혔다.

우선 하나금융은 시니어(장년층) 일자리 연계 ‘지역사회 동반성장 지원 사업’을 실시한다. 지자체가 제공한 공간에 지역 취약계층 식사 돌봄 지원을 위한 도시락 제조 시설을 만들 예정이다. 음식의 조리·포장·배송 등 시설 운영에 필요한 인력도 지역 시니어로 고용할 계획이다.

시공사를 비롯해 도시락 제조에 필요한 식품 원재료와 농산물 등의 구매는 지역 소상공인 중에 선정한다. 지역 경제 활성화에도 기여하기 위한 차원이다.

특히 하나금융은 이번 인천시를 시작으로 연내 광주와 부산을 포함한 총 3곳에 도시락 제조 시설을 만들 예정이다. 매주 450여명의 취약계층에 식사 돌봄을 지원하고 시니어를 위한 일자리를 창출해 지역사회와 동반성장을 확대할 방침이다.

아울러 하나금융은 위험한 근로 환경에 노출된 ‘자원재생활동가(폐지 수거 어르신)를 위한 지원 사업’도 진행한다.

전국 지자체가 선정한 폐지 수거 어르신 600명을 대상으로 도로교통법상 인도로 이동할 수 있는 경량 손수레 600대를 제공한다. 지자체에는 대여용 전동 손수레 30대를 지원한다.

여름철 폭염과 차 사고 등에 대비할 수 있는 ▷쿨토시 ▷기능성 셔츠 ▷사고예방 안전조끼 ▷반사 테이프 등을 담은 행복상자 600개도 함께 지원한다. 이중 인천시에는 경량 손수레 80대, 행복상자 80박스를 전달한다.

김진우 하나은행 중앙영업그룹 부행장은 “이번 민관 협력 사업을 통해 시니어의 경제적 자립 지원은 물론 독거 어르신 등 취약계층의 복지 증진을 기대한다”며 “앞으로도 지역사회에 활기를 불어넣을 수 있는 다양하고 차별화된 사회공헌 사업을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.