트립닷컴그룹 제1회 관광혁신상 수상 美 라스베이거스의 애프터라이프쇼, 헤리포터 무대 英 킹스크로스역도 선정

[헤럴드경제=함영훈 기자] 글로벌 여행 플랫폼 트립닷컴 그룹은 ‘제1회 2025 관광 혁신상(Tourism Innovation Awards)’의 최종 수상작 10개의 프로젝트를 발표하며, 한국의 ‘스타필드 코엑스몰의 별마당 도서관’을 세계를 대표하는 혁신 관광 프로젝트 중 하나로 선정했다.

트립닷컴 그룹이 석달전 ‘인비전.2025(Envision.20205) 글로벌 파트너 컨퍼런스에서 신설을 발표한 관광 혁신상은 전 세계 관광 산업의 미래를 선도할 혁신적인 아이디어와 사례를 발굴하고 지원하기 위해 창설된 글로벌 시상 프로그램이다.

심사는 ▷트립닷컴 내 예약 증가 및 소셜미디어 확산 등 프로젝트의 목적지 인지도 제고에 미친 영향 ▷5월 26일부터 6월 30일까지 진행된 글로벌 공개 투표 ▷유럽 여행 위원회(ETC), 세계여행관광협의회(WTTC), 국제지속가능관광위원회(GSTC) 등 국제 관광 기관 전문가 심사 총 세 가지 기준을 바탕으로 종합적으로 이뤄졌다.

각 수상작에는 6만 달러(한화 약 8000만 원 상당)의 상금이 수여된다. 수상 프로젝트들은 지속가능성을 중심으로 한 디자인부터 몰입형 기술, 문화 유산에 이르기까지 다양한 결합을 통한 여행의 미래를 제시하며 ‘여행을 통한 특별한 경험’에 대한 수요가 증가함을 보여준다.

이번 수상을 통해 별마당 도서관은 미국 라스베이거스의 몰입형 공연 중 하나인 애프터라이프 쇼(Afterlife Show at the Sphere), 사우디아라비아 홍해에 개장한 에코 럭셔리 리조트인 셰바라 리조트(Shebara Resort), 허구와 현실의 경계를 허물며 해리포터 시리즈 소설 속 장면을 체험할 수 있도록 만든 영국 런던의 킹스크로스역(King’s Cross Station) 등과 함께 포함되며 문학, 예술과 여행을 접목한 ‘예술 혁신’을 인정받았다.

서울 강남구 삼성동 스타필드 코엑스몰 내에 위치한 별마당 도서관은 13m 높이의 대형 서가와 총 7만여 권의 서적이 장관을 이루는 도심 속 ‘열린 문화 공간’으로, 전통적인 도서관의 경계를 허물고 누구나 자유롭게 오갈 수 있는 열린 구조로 설계됐다. 특히, 매주 명사초청강연, 공연, 전시 등 다채로운 프로그램을 진행해 방문객들에게 일상 속 문화예술 향유의 기회를 제공하고, 다채로운 영감과 감동을 선물하고 있다.

이곳은 단순한 지식 저장소를 넘어 시민과 국내외 관광객 누구나 자연스럽게 책과 문화를 접하며 일상 속에서 예술과 영감을 만날 수 있는 도심 속 문화 허브로 자리 잡았고, 세계 여행객들에게 서울을 대표하는 포토 스팟이자 지역 관광 활성화의 상징적인 공간으로도 손꼽힌다. 트립닷컴의 인공지능(AI) 여행 추천 목록인 트립.베스트(Trip.Best)에서도 서울 대표 명소로 소개된 바 있다.

홍종민 트립닷컴 한국지사장은 “별마당 도서관은 단순한 공간을 넘어, 문화적 경험과 시각적 감성을 동시에 전달하는 도시형 관광 콘텐츠”라며 “이번 글로벌 관광 혁신상에 한국의 대표 명소가 수상하면서 세계적으로 인정받았다는 점에서 매우 뜻깊고 이는 한국이 아시아를 넘어 세계적인 여행지로 도약하고 있음을 보여주는 상징적인 성과”라고 말했다.