‘트럼프 2기 국정과제’ 정리한 E. J. 앤토니

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 11일(현지시간) 새 노동통계국(BLS) 국장 후보자로 보수 성향 싱크탱크 소속 경제학자를 지명했다.

트럼프 대통령은 이날 자신이 설립한 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “나는 노동통계국의 차기 국장에 매우 존경받는 경제학자 E. J. 앤토니 박사 지명을 발표하게 돼 기쁘다”고 적었다.

이어 “우리 경제는 호황이며, E. J.는 발표되는 수치가 정직하고 정확하도록 할 것”이라며 “나는 E. J. 앤토니가 새로운 역할에서 놀라운 일을 할 것이라는 걸 알고 있다”고 덧붙였다.

앤토니 박사는 미국 보수 진영의 대표적 싱크탱크인 헤리티지 재단의 수석 이코노미스트로 활동 중인 인사다.

헤리티지 재단은 지난해 대선 당시 트럼프 2기 행정부의 국정과제를 정리한 ‘프로젝트 2025’를 만든 싱크탱크다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 1일 노동부가 발표한 비농업 일자리가 전문가 전망치보다 크게 낮게 나온 데다, 이전에 발표한 5∼6월 고용 증가 수치까지 대폭 하향 조정되자 통계가 조작됐다고 주장하면서 전임 조 바이든 행정부 때 임명된 에리카 맥엔타퍼 BLS 국장을 해고한 바 있다.

BLS 국장 후보자는 미 연방 상원의 인준을 받아야 공식 임명된다.